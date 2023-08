Sportlich schweben: Hohenburger Turnhalle für Luftakrobatik ausgerüstet

Von: Andreas Steppan

Beim Ferienworkshop „Aerial Art“ trainieren die Teilnehmerinnen unter Anleitung von Artistin Simone Heitinga an Vertikaltüchern. Dank neu installierter Aufhängepunkte ist das in der Hohenburger Turnhalle erst seit Kurzem möglich. © ARP

Die Turnhalle der St.-Ursula-Schulen in Hohenburg hat ein neues Alleinstellungsmerkmal im Umkreis: Dort wurden kürzlich an der Decke Aufhängepunkte für Luftakrobatikgeräte installiert.

Lenggries – Einen der ersten Härtetests bewältigte die neue Ausstattung in der ersten Ferienwoche: Luftakrobatin Simone Heitinga und eine US-amerikanische Kollegin, die nur unter ihren Initialen TK firmiert, hielten dort einen Workshop für Kinder ab. „Wenn man mit dem Kopf nach unten im Tuch hängt, gibt es schon einen Moment, wo man sich sagt: ,Puh!‘“, schildert die neunjährige Annalena aus Bad Tölz. „Aber man weiß ja, dass das Tuch einen hält.“ Elena (10) aus Großweil stimmt zu: „Manchmal kostet es Überwindung – und man braucht Kraft.“ Einig sind sich die beiden Mädchen mit Franziska (9) aus Gaißach und Mathilda (9) aus Tölz: „Es macht riesigen Spaß!“ Deswegen können sie sich auch gut vorstellen, später einmal mit der Luftakrobatik weiterzumachen.

Neues Wahlfach ab dem kommenden Schuljahr

Gelegenheit dazu werden sie auf alle Fälle dann haben, wenn sie in ein oder zwei Jahren in Hohenburg auf die Schule gehen werden. Denn dort soll es nach Auskunft von Gymnasiumsleiter Christoph Beck ab dem kommenden Schuljahr das neue Wahlfach „Aerial Art“ geben. „Ich habe festgestellt, dass ganz viele Mädchen Luftakrobatik als Sportart betreiben oder Interesse daran haben“, sagt er. „Es ist gut für die Körperhaltung und sieht superelegant aus.“ Deswegen habe er beim Schulträger, der Erzdiözese, Mittel für die Installation der Akrobatik-Ausstattung beantragt – und bekam sie genehmigt. An Stahltraversen unter dem Hallendach gibt es nun Aufhängepunkte, an denen sich am Ende langer Seile Vertikaltücher, Yogatücher oder auch Ringe für allerlei akrobatische Übungen befestigen lassen, bei denen die jungen Sportlerinnen vom Boden abheben.

Fachleute bei Planung und Bau

Für Planung und Bau habe man mit dem Lenggrieser Hochseilgartenbauer Tretter und mit der ehemaligen „Cirque-du-Soleil“-Artistin Simone Heitinga zusammengearbeitet, die mit ihrem Mann Axel Berger den Hochseilgarten in Lenggries betreibt. Wie genau das Wahlfach „Aerial Art“, das Heitinga leiten soll, organisiert wird – ob wöchentlich oder in Workshops – ist laut Beck noch zu klären. Ihm ist wichtig, „dass sich die Mädchen in der Schule heimisch fühlen, hier auch einen Teil ihrer Freizeit verbringen und sich mit ihren Hobbys ernst genommen fühlen“.

Kinder sind begeistert

Beim aktuellen Ferien-Workshop bekommen die Mädchen – die meisten sind aus der Region, zwei aber auch aus den Niederlanden – einen Vorgeschmack. Laut Kursleiterin Heitinga geht es bei den Übungen nicht um akrobatische Höchstleistungen, sondern um Spaß und Zusammenhalt. Denn die Übungen am Vertikaltuch klappen nur, wenn die Kinder zusammenarbeiten. „Alle sollen mit dem strahlen, was sie können“, sagt Heitinga. Die Künstlerin freut sich sehr, dass mit der Schulturnhalle kurzfristig ein geeigneter Ort dafür zur Verfügung steht. Normalerweise hält sie die Kurse nämlich im Hochseilgarten Isarwinkel am Brauneck ab – der wie berichtet kürzlich aus Sicherheitsgründen kontrolliert zum Einsturz gebracht wurde.

