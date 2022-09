„Sternennacht“ in Lenggries lädt zum Einkaufen bis 22 Uhr ein

Teilen

Bei der „Sternennacht“ in Lenggries gibt es auch musikalische Darbietungen. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Nach zwei Jahren Coronapause ist es wieder soweit: Die „Sternennacht“ Lenggries geht in die nächste Runde. Dabei ist mehr geboten als ein langer Shopping-Abend.

Lenggries – Nach zwei Jahren Coronapause ist es wieder soweit: Die Lenggrieser „Sternennacht“ geht in die nächste Runde. Am Freitag, 16. September, lädt die romantisch beleuchtete „Dorfscheibn“ zum Einkaufen und Flanieren ein. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet, für kulinarische Genüsse sorgen die Essens- und Getränkestände der örtlichen Gastronomie und der Vereine.

„Wir setzen auch heuer auf das bewährte Konzept“, sagt Martina Müller, Vorsitzende der Lenggrieser Werbegemeinschaft. Mehrere Verkaufsstände mit handgemachten und regionalen Produkten – von Naturkosmetik über Schmuck bis zu Likören – laden in der Einkaufsnacht zum Stöbern ein. Außerdem bieten einige Geschäfte Sonderangebot auf Aktionstischen an.

Mehrere Band spielen bei der „Sternennacht“ in Lenggries

Für die musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt. Mehrere Bands, darunter „Painted Desert“, „Woodhouse Gang“ und „Z’lässig“, treten an verschiedenen Standorten in Lenggries auf. Bei der „Müsikwerkstatt“ geben Schülerbands ihr Können zum Besten, außerdem ziehen mehrere Wanderbands durch die Straßen. Auch zahlreiche Aktionen begleiten die „Sternennacht“. Für Fahrradfans findet sich in der Bahnhofsstraße eine Mountainbikestrecke, vor dem Dorfladen kann man beim Drechseln zuschauen.

Für die Kleinsten gibt es ein Bilderbuchkino um 18.30 Uhr vor der Gemeindebücherei sowie eine Märchenerzählerin vor dem Dorfladen. Um dem Namen „Sternennacht“ gerecht zu werden, erwartet die Besucher heuer außerdem eine besondere Lichtinstallation. Die „Sternennacht“ bildet den Auftakt zur Lenggrieser Kunstwoche. Vernissage ist am Donnerstag, 15. September, um 19 Uhr in der ehemaligen Kaserne.

Von Franziska Selter