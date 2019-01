Streikandrohung der Lenggrieser Sternsinger

Die Zeichen standen auf Streik beim Gottesdienst zur Aussendung der Sternsinger in Lenggries am Mittwoch.

Lenggries– Nachdem die 40 Sternsinger und ihre Begleiter feierlich in die Kirche St. Jakob eingezogen waren, präsentierte eine Gruppe nämlich hocherhoben ein Streikschild. Grund sei das üble Regenwetter im vergangenen Jahr, das das Ziehen von Haus zu Haus recht ungemütlich machte. „Glücklicherweise konnte ein Streik dann doch noch abgewendet werden“, berichtet Pastoralreferent Christoph Freundl.

Das liegt nicht nur daran, dass heuer Schnee statt Regen angesagt ist. Die Sternsinger haben gute Gründe, wieder zum Dienst anzutreten: Sie sind miteinander für eine gute Sache unterwegs und erleben dabei selbst Gemeinschaft, so Freundl. Beides spiegelt auch das diesjährige Motto der Sternsingeraktion wider: „Wir gehören zusammen.“ Die Streikandrohung sei daher nur ein Impuls gewesen, um über die Motivation der vielen Engagierten ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Segen zogen die Sternsinger aus der Kirche hinaus in die Gemeinde. Dort sind sie nun bis Samstag, 5. Januar unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und für benachteiligte Kinder weltweit zu sammeln. Die Straßenaufteilung ist den Handzetteln in der Kirche zu entnehmen.

Dazu bekamen die Sternsinger noch eine Botschaft mit: „Wenn ihr mal müde seid, die Motivation nachlässt oder vielleicht etwas die Streiklust aufkommt, dann denkt daran, wofür ihr unterwegs seid. Krone richten, Stern wieder gerade stellen, weiter geht’s.“

