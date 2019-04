Stromausfall in Lenggries und Greiling: 3000 Haushalte betroffen

Rund 3000 Haushalte in Lenggries und Greiling hatten am Montagnachmittag zwei Stunden lang keinen Strom.

Greiling/Lenggries – Kein Licht, keine Heizung, kein Fernsehen: Rund zwei Stunden mussten zahlreiche Isarwinkler am Montagnachmittag ohne Strom ausharren. Zwischen 13.08 und 15.06 Uhr ging in Greiling und in Teilen von Lenggries gar nichts mehr. „Betroffen von dem Stromausfall waren rund 3000 Haushalte“, sagt Maximilian Zängl, Pressesprecher des Netzbetreibers Bayernwerk auf Anfrage.

Den Ursprung hatte das Ganze in Lenggries. Bei Erdarbeiten in der Jugendherbergsstraße habe ein Bagger ein Erdkabel beschädigt, schildert Zängl. „Wenn so ein Kabel reißt, kommt es im Netz zu einer Spannungserhöhung.“ Diese wiederum könne weitere Fehler auslösen. Im konkreten Fall habe sie in Greiling zu einem Kabeldefekt in der Sachsenkamer Straße geführt, sagt der Pressesprecher.

Während das Problem in Lenggries offenkundig war, musste der Fehler in Greiling erst einmal durch ein Lokalisierungsverfahren aufgespürt werden. Das dauerte. Zängl: „Erst danach konnte praktisch ein Bypass gelegt werden, um die betroffenen Haushalten wieder mit Strom zu versorgen. va

Auch interessant:

Münchner (21) kriegt bei Regen Kurve nicht - und fährt Super-Luxus-Sportwagen zu Schrott,

Klima-Demo in Benediktbeuern und

Patronatstag der Gebirgsschützen in Benediktbeuern: Alle Infos gibt es hier

Rubriklistenbild: © dpa / Karl-Josef Hildenbrand