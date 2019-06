Südsee bis Walchensee: Auf Tauchgang mit dem Lenggrieser Florian Huber

In Unterwasserwelten kann man am Freitag, 14. Juni, in Lenggries eintauchen - beim Vortrag von Forschungstaucher Florian Huber.

Lenggries –Rund drei Millionen Schiffswracks sowie unzählige versunkene Städte und Siedlungen liegen in den Weltmeeren. Der Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher Florian Huber aus Lenggries geht seit knapp 20 Jahren diesem kulturellen Erbe auf den Grund. An diesem Freitag, 14. Juni, gibt Huber ein Gastspiel in seiner Heimat. Im Alpenfestsaal Lenggries stellt er seine spannendsten und interessantesten Tauchgänge und Forschungsprojekte in einer Multimedia-Präsentation vor. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Florian Huber nimmt die Zuschauer an diesem Abend mit auf eine abenteuerlichen Zeitreise. Dazu erzählt er von seinen vielen Tauchgängen.

Warum sank das deutsche U-Boot?

Mit modernster Technik wird zum Beispiel ein schwedisches Kriegsschiff aus dem 16. Jahrhunderts untersucht, das 1564 in einer Schlacht in der Ostsee gesunken ist. Das Wrack liegt in 80 Meter Tiefe. In den Unterwasserhöhlen Mexikos entdecken Huber und sein Team einen Maya-Friedhof, in den Blue Holes der Bahamas prähistorische Skelette ausgestorbener Krokodile.

Vor Helgoland erkunden die Wissenschaftlerein deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, das unter mysteriösen Umständen untergegangen ist. Nicht zuletzt besteht Gelegenheit, sich mit Huber in das Forschungstauchboot Jago zu zwängen und auf den Grund des Walchensees zu tauchen.

Huber ist Autor von zahlreichen Fachpublikationen, Zeitschriftenartikeln sowie Büchern und steht regelmäßig für Fernseh-Dokumentationen wie „Terra X“ vor der Kamera.