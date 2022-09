Lenggries übernimmt weitere Parkplätze an Badestellen und erhebt Gebühren

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Seit letztem Jahr stehen an zahlreichen Wanderparkplätze Zunehmende Probleme durch Motorradfahrer © an der Hochalm

Auch an der Wasserwachthütte am Sylvensteinsee und nahe der Walchenklamm stehen jetzt Parkschein-Automaten. Die Gemeinde Lenggries hat die Parkplätze neu angepachtet.

Lenggries – Zahlreiche Wanderparkplätze hat die Gemeinde Lenggries im vergangenen Jahr von den Bayerischen Staatsforsten angepachtet. Seit gut einem Jahr werden dort Parkgebühren erhoben. Wer bis zu sechs Stunden parkt, zahlt drei Euro. Sechs bis 16 Stunden kosten fünf Euro. Nun kommen weitere bewirtschaftete Flächen hinzu, weil Gemeinde und Wasserwirtschaftsamt die Verhandlungen darüber abgeschlossen haben.

Parkautomaten am Sylvenstein und an der Walchenklamm wurden aufgestellt

Ab sofort betreibt die Gemeinde auch die Parkplätze an der Wasserwachthütte am Sylvensteinsee und am Badeplatz an der Walchen zwischen Sylvensteindamm und Achenpass. Dort seien nun in den vergangenen Tagen Parkautomaten aufgestellt worden. Über diese Einnahmen soll der Unterhalt refinanziert werden, so der Rathaus-Geschäftsführer Tobias Riesch. Zudem seien weitere Investitionen geplant – beispielsweise eine Toilettenanlage am Wasserwachtparkplatz.

Lenggries hat im vergangenen Jahr 15 Flächen von den Staatsforsten gepachtet

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde 15 Flächen von den Staatsforsten übernommen. „Die Akzeptanz und die Zahlungsmoral der Leute ist gut“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Letzteres wird von den kommunalen Parküberwachern auch immer wieder kontrolliert. Die Einnahmen aus den Parkgebühren sorgen dafür, „dass wir so plus minus Null rausgehen“, sagt Klaffenbacher. Der finanzielle Aspekt habe aber nie im Vordergrund gestanden. Allerdings ging es schon auch darum, eben nicht nur die Lasten des Tagestourismus wie zunehmenden Verkehr und Müll zu tragen, sondern auch Einnahmen zu generieren, um den Unterhalt zu decken.

Aus Fall gibt es nach Einführung der Parkgebühren positive Rückmeldungen

Positive Rückmeldungen gebe es aus der Ortschaft Fall, berichtete der Bürgermeister. Dort wurden ebenfalls flächendeckend Parkgebühren eingeführt, um zu vermeiden, dass Autofahrer auf der Suche nach einer kostenlosen Alternative in den Ort ausweichen. Bewährt habe sich auch die Höhenbeschränkung auf dem Großparkplatz in Fall, der Wohnmobile von einem Teil der Fläche fernhält.

Bezahlen mit der Handy-App scheitert manchmal am schlechten Netz

Klagen von Nutzern der Wanderparkplätze gibt es ab und an nur über die mangelnde Handynetzabdeckung rund um den Sylvensteinsee. Die sorgt nämlich dafür, dass die Gebühren nicht immer via Easy-Park-App (vormals Park now) bezahlt werden können. „Aber es geht fast überall, es kommt auch immer auf das jeweilige Netz an“, sagt Klaffenbacher.

Neuer Parkplatz in Vorderriß geschaffen

Gezeigt hat sich im ersten Jahr des Betriebs, dass manche Parkplätze besser, manche schlechter angenommen werden. Einer wurde letztlich gar nicht genutzt. Diese Fläche etwa drei Kilometer südlich von Hohenwiesen an der Isar wurde daher nun geschlossen. Dafür gibt es nun einen weiteren Parkplatz in Vorderriß, der, so Riesch, „ohne großen Eingriff in die Natur“ gemeinsam mit dem Forstbetrieb geschaffen werden konnte. Er befindet sich im Bereich des Nasslagerplatzes, auf dem die Staatsforsten beispielsweise nach schweren Stürmen längere Zeit Holz lagern können. Auf dem nun geschaffenen Streifen an der Straße „können um die 50 Autos parken“, sagt Klaffenbacher. Die Stelle eigne sich gut, weil von dort viele Wanderer starten oder auch Radler, die bis dorthin mit dem Auto gefahren sind. Im Winter führe dort zudem die Loipe vorbei.

Vergrößerung des Parkplatzes an der Wasserwacht ist erst einmal vom Tisch

Da die Gemeinde nun auch den Platz an der Wasserwacht bewirtschaftet: Was ist eigentlich aus den Plänen geworden, den um einiges zu vergrößern? „Die haben wir auf Eis gelegt“, sagt Klaffenbacher. Es habe sich gezeigt, dass sich alles wieder eingespielt habe. Der große Freizeitdruck, der während der Corona-Beschränkungen auch auf dem Isarwinkel lastete, habe sich reduziert. Daher gehe man davon aus, dass eine Vergrößerung des Parkplatzes erst einmal nicht notwendig sei. Der Gemeindekasse dürfte das gut tun: Die Maßnahme war auf 460 000 Euro geschätzt worden.

Probleme mit Motorradfahren und Autoposern

Mehr treibt Klaffenbacher momentan ein anderes Problem am Sylvenstein um. Der wird ein zunehmend beliebterer Treffpunkt für Motorradfahrer und Autofahrer „mit ihren aufgemotzten Kisten“, die die Straßen rund um den Stausee eben nicht nur für gemütliche Ausfahrten nutzen. „Man kann ja auch die entsprechenden Spuren auf der Brücke sehen“, sagt der Bürgermeister. Man sei hier bereits in Kontakt mit der Polizei. „Wir haben das im Auge“, bestätigt der stellvertretende Tölzer Inspektionsleiter Andreas Rohrhofer. Man sei in diesem Bereich immer wieder mit Streifen unterwegs. Ob das reicht oder ob es weitere Maßnahmen braucht, werde man dann zu Beginn der neuen Motorradsaison im nächsten Frühjahr sehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.