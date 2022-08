Tatzenabdrücke: Erneut Bärenspur nahe dem Sylvensteinsee entdeckt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Dieses Foto von einem Braunbär entstand im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, südlich der B307. © privat

Offenbar ist immer noch ein Braunbär bei Lenggries unterwegs. Dem Landesamt für Umwelt wurden nun Tatzenabdrücke gemeldet.

Lenggries - Die Abdrücke ordneten Experten eindeutig einem Bären zu, wie das Landesamt für Umwelt mitteilte. Gemeldet worden war die Spur aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen am 29. Juli.

Sichtung unweit der Stelle, an der der Bär vor zehn Tagen auftauchte

Die Bärenspur sei unweit der Stelle entdeckt worden, an der ein Bär etwa zehn Tage zuvor in eine Fotofalle getappt war. Die Bayerischen Staatsforsten hatten in dem Bereich südlich der Bundesstraße 307 nahe dem Sylvensteinsee die Wildtierkamera aufgehängt, um Verbissschäden zu untersuchen. Die Aufnahme des Braunbären war purer Zufall, schilderte seinerzeit Forstbetriebsleiter Rudolf Plochmann.

Ort nach genetisch verwertbarem Material abgesucht

„Das LfU nimmt jeden Hinweis zu Großen Beutegreifern ernst und geht dem nach“, sagte ein Sprecher. Der Ort sei mit einem Experten nach Spuren und genetisch verwertbarem Material abgesucht worden. Dabei seien drei weitere Trittspuren, aber kein genetisch verwertbares Material wie Kot oder Haare gefunden worden. (dpa/va)

