Telekom sucht Senderstandort in Fleck - doch die Wünsche der Gemeinde bleiben wohl ungehört

Wenn Mobilfunkbetreiber eine Sendeanlage errichten wollen, haben die betroffenen Kommunen ein Mitspracherecht: Sie dürfen Vorschläge unterbreiten, welcher Standort ihnen am liebsten wäre. Daran halten muss sich der Anbieter aber nicht. Im Fall des Lenggrieser Ortsteils Fleck wird es wohl so sein, dass die Wünsche der Gemeinde ungehört verhallen.

Lenggries– Wie berichtet hatte die Telekom dem Rathaus im Frühjahr mitgeteilt, dass sie in Fleck einen neuen Standort sucht. Dort gibt es am südlichen Zipfel des Orts aktuell schon eine Anlage, und zwar auf dem ehemaligen MKM-Gebäude. Frank-Peter Käßler von der Telekom, der am Montag im Gemeinderat zu Gast war, erklärte aber, dass diese Anlage „aufgrund der Topographie nicht den modernen Versorgungsansprüchen entspricht“. Sie entspreche lediglich dem GMS-Standard, übertrage also nur Sprachdienste, keine Datendienste. Zudem bleiben gewisse Funklöcher. Aufgrund der Vertragsbedingungen sei ein Ausbau am jetzigen Standort nicht möglich.

„Es sind zwei Dinge, die uns antreiben“, sagte Käßler. „Zum einen fordert die Politik auf Bundes- und Landesebene vehement von uns ein, dass wir eine flächendeckende LTE-Versorgung in den ländlichen Raum bringen.“ Zum anderen sei das dichtere Netz von Mobilfunksendern mit UMTS und LTE schon allein deswegen nötig, weil die Kunden immer mehr mit ihren mobilen Endgeräten ins Internet gehen. „Rein statistisch gesehen hat jeder hier im Raum 1,6 Handys in der Tasche“, verdeutlichte Käßler. „Die jährliche Steigerung der übertragenen Datenmenge liegt bei 50 bis 60 Prozent.“

An der skeptischen Haltung des Gemeinderats änderte sein Vortrag wenig. Das Gremium verabschiedete mit nur zwei Gegenstimmen die Stellungnahme, dass man einen neuen Senderstandort in Fleck „unbedingt vermeiden“ wolle. Die Telekom solle nach Möglichkeit den bestehenden Sender ausbauen; und wenn nicht, dann einen neuen Standort „möglichst weit westlich nahe der Isar“ suchen. Käßler machte allerdings klar, dass ein neuer Standort unabdingbar sei, und zwar nahe an der B 13. Die Bundesstraße solle nämlich ebenfalls abgedeckt werden. Aus Sicht der Telekom komme entweder die Hangkante Richtung Osten in Frage oder das Gewerbegebiet Fleck. Hier werde der Konzern auf die Suche gehen.

Gemeinderätin Birgitta Opitz wollte wissen, ob man darauf achte, dass sich der Sender „in die Landschaft integriert“. Käßler konnte dazu nur sagen, dass ein Mast etwa an der Hangkante „nicht so hoch“ werden müsse. Besondere gestalterische Ansprüche verfolge die Telekom aber nicht. Auf Rückfrage von Bürgermeister Werner Weindl bestätigte Käßler, dass die bestehende Anlage im Süden von Fleck zurückgebaut werde, wenn man einen neuen Standort habe.

In einem anderen Fall blieb der Vorschlag der Gemeinde übrigens ebenfalls ungehört. Auf eine Suchanfrage der Telekom für den Bereich Anger/Bretonenbrücke hatte die Gemeinde den Bauhof vorgeschlagen. „Der ist aber von der Höhe her nicht geeignet“, sagte Käßler. Die Telekom werde nun mit privaten Eigentümern von anderen Immobilien im Gewerbegebiet Gespräche führen. „In die Wege geleitet“ sei zudem die Erhöhung des Mastens im ehemaligen Verteilergebäude an der Schützenstraße. Diese Maßnahme werde „vermutlich im Lauf des kommenden Jahres“ umgesetzt.