Theater in Lenggries: Auch Rosstäuscher können täuschen

Beim gemeinsamen Zechen lernt man sich besser kennen: Die drei Rosstäuscher – (v. li.) Stefan Funk und Vitus Schwarzenberger sowie Florian Kellner (re.) und der preußische Lebemann Jens-Holger Hasselblad (Schorsch Kemser). © mk

Endlich konnte der Lenggrieser Trachtenverein wieder ein Theaterstück spielen - nach langer Pause aufgrund von Corona. Für die „Bixlmadam“ gab es jede Menge Applaus.

Lenggries – Dass Rosstäuscher nicht unbedingt die ehrlichsten und feinsten Menschen sind, lässt sich schon von ihrer Berufsbezeichnung ableiten. Wenn drei solcher derben Gesellen irrtümlich im feinen Hotel-Betagement landen, sorgt das, wie man sich denken kann, für gewisse Befindlichkeitsstörungen – sehr unterhaltsam zu erleben in dem Stück „Bixlmadam“, das die Theatergruppe des Lenggrieser Trachtenvereins Hirschbachtaler derzeit auf die Bühne bringt.

In dem etwas überkandidelten Hotel „Zum springenden Bock“ treffen die drei trinkfesten und Schnupftabak konsumierenden Rosshändler Alois Luftkopper (Florian Kellner), Bertl Züglbauer (Stefan Funk) und Xidi Spanndeichsel (Vitus Schwarzenberger) auf noble Hausgäste. Neben der Unternehmerswitwe Eva-Maria Flickedanz (Franziska Gerg) und dem preußischen Lebemann Jens-Holger Hasselblad (Schorsch Kemser) sucht auch noch Madam von Ogebarin (Regina Demmel) unter den Fittichen des Hoteliers (Stefan Kerwien) und dessen Bediensteten (Lenz Kellner und Vroni Holzer) Erholung und Kurzweil. Angesichts der schönen und sichtlich wohlhabenden Damen erwachen in den drei Rosstäuschern sowohl männliche als auch finanzielle Triebe – und das Spiel im Spiel beginnt.

Stück sollte schon im März 2020 auf die Bühne kommen

Dreimal brachte die Theatergruppe der Hirschbachtaler die Komödie am Wochenende im Lenggrieser Alpenfestsaal auf die Bühne. Am Samstagnachmittag gab es eine Aufführung mit Kaffee und Kuchen für die Lebenshilfe und die Bewohner des örtlichen Pflegeheims, am Samstag- und Sonntagabend folgten die ersten beiden der insgesamt vier regulären Vorstellungen.

Die Vorlaufzeit dauerte diesmal besonders lang: Eigentlich hätte der Dreiakter von Peter Landstorfer schon im März 2020 auf die Bühne kommen sollen. „Das Stück war fertig einstudiert, die Bühne gebaut, da kam Corona“, berichtet Vereinsvorstand Franz Landthaler. Umso mehr freute sich das Publikum und sparte nicht mit Applaus für die launige und gekonnte Aufbereitung der verschiedenen Rollen unter der Regie von Anni Urban. Wobei die Handlung lehrt: Nicht nur Rosstäuscher können täuschen. (Rosi Bauer)

Weitere Aufführung:

Für die Vorstellungen an diesem Freitag, 24. März, und am Samstag, 25. März, jeweils um 20 Uhr im Lenggrieser Alpenfestsaal gibt es noch Restkarten an der Abendkasse.

