Theater mit Abendessen in Lenggries: „Gaudiragout“ schmeckt und ist bekömmlich

Irrungen und Wirrungen zwischen tafelnden Wirtshaus-Besuchern: Beim „Gaudiragout“ in Lenggries kam Stimmung auf. © RAINER Bannier

Zum Drei-Gänge-Menü wird in „d’Wirtschaft“ in Lenggries ein amüsantes Mitmachtheater „Gaudiragout“ serviert. Das Konzept für Leib und Seele schlägt ein.

Lenggries – Im Flößerdorf ist am Wochenende ein „Gaudiragout“ auf den Tisch gekommen. Was ist denn das? Im Gasthaus „d’Wirtschaft“ am Lenggrieser Bergcamping (ehemals „Lahnerstubn“) haben die aus Ellbach gekommenen neuen Inhaber Renate und Florian Ertl ein feines Menü in drei Gängen serviert, gewürzt mit Theater und Humor.

Für diesen Teil des Programms kam das „Mitlachtheater Gaudiragout“ – nein, nicht auf die Bühne: Die neun Aktiven dieses Laienensembles tollten mitten zwischen den Tischen herum und bezogen die Tafelnden direkt in ihr Spiel ein. Dabei hatten beide Seiten einen riesigen Spaß. Es kam zu keinerlei Peinlichkeiten, denn die Schauspieler hatten ein feines Händchen dafür, niemanden gegen seinen Willen in ihr Spiel einzubauen.

Mitglieder des Laienensembles tollen zwischen den Tischen

Das einheimische Laienensemble (fast alle leben im Landkreis) und die neuen Lenggrieser Wirtsleute haben einiges gemeinsam. Beide sind erst vor wenigen Wochen angetreten – und sie kennen sich schon länger sehr gut. Von daher bedurfte es nur weniger Gespräche, damit diese originelle Zusammenarbeit zustandekommen konnte. Die Wirtsleute möchten ihre Gäste mit gehobener bayerisch-mediterraner Küche und angenehmer Atmosphäre für sich gewinnen, und die jungen Schauspieler um Frontmann Hubert Gröbmair wollen auf unkonventionelle Weise für tolle Stimmung sorgen.

Kein klassischer Theaterabend und kein normaler Wirtshausbesuch also, doch dieses Konzept für „Leib und Seele“ schlug ein: Sie hätten noch weit mehr als die 50 zur Verfügung stehenden Plätze verkaufen können, versicherte Gröbmair. Es wird deshalb am 4. März eine Neuauflage in „d’Wirtschaft“ geben.

Die zur Aufführung gebrachte, gewollt seichte Story „Saudumm und Gomorra“ des Improvisations- und Mitmachtheaters lebte nicht von der Textvorlage, sondern von der Interaktion der Schauspieler mit den Gästen. Deren Einbeziehung sorgte für viele Lacher und spontane Einfälle, was der Aufführung viele ungeahnte Wendungen gab.

Chaos durch Dating-App

Kurz zur Handlung: Das Ehepaar Rosi und Schorsch gerät nach 20 Jahren auf Abwege. Das Drama nimmt seinen Lauf, weil er sich in die App „Finder“ einloggt und ein heißes „Mätsch“ in Aussicht hat. So kommt es unvermeidlich, wie es komme muss, nämlich zu zahlreichen Verwirrrungen, bei denen sein Stammtischbruder und Biertragl-Experte Rudi, die chaotische „Netti“, eine „Heidi86“ und die auf Männerfang bedachte Uschi aus der Stadt mitmischen.

Die kreativen Köpfe des ungewöhnlichen Ensembles, die bereits in anderen Theatergruppen mitgewirkt haben, sind Hubert Gröbmair, Werner Härtl und Franz Frauenrieder. Ihnen haben sich mit Monika Frauenrieder, Verena Schottenheim, Christine „Kiki“ Seiler, Sonja Baier, Martina Heinrich und Barbara Bernöcker noch sechs Frauen angeschlossen. (R. Bannier)

Infos:

Weitere Auftritte des Ensembles in der Region werden bis Ende November auf der Webseite www.gaudiraout.de bekannt gegeben.