Tierärztin versorgt Wunde selbst und wird dann von Bergwacht gerettet

Zu einem Einsatz wurde die Lenggrieser Bergwacht am vergangenen Freitag gerufen. „Pfählungsverletzung am Sylvenstein“ hieß es um 11.15 Uhr von der Leitstelle.

Lenggries - Feuerwehr, Rettung, Notarzt und der Hubschrauber Christopherus 1 aus Innsbruck wurden alarmiert. Die Bergwacht konnte die Verletzte noch einmal kurz auf ihrem Handy erreichen und mit zwei gezielten Fragen ihren Standort erfahren, ehe die Verbindung abbrach. Der ortskundige Bergwacht-Notarzt im Hubschrauber fand schnell die Stelle und wurde mit dem Seil abgesetzt. Ein weiterer Bergretter machte sich zu Fuß auf den Weg zu der Frau.

Die Verletzung stellte sich glücklicherweise als weniger schlimm heraus, wie befürchtet. Bei einem Sturz war die Wandererin auf einen Ast gefallen, der sich mehrere Zentimeter tief in ihren Oberschenkel gebohrt hatte. Allerdings wurden keine größeren Blutgefäße verletzt. Bis die Bergwacht bei ihr ankam, hatte sich die Frau, eine Tierärztin aus dem Raum München, bereits den Ast aus dem Bein gezogen und die Blutung stoppen. Ein entsprechendes Erste Hilfe-Set und das nötige Wissen hatte sie dabei. Die Retter optimierten den Verband und bereiteten den Transport mit dem Hubschrauber aus dem schwierigen Gelände vor. Die Frau wurde an die Geschiebesperre am Sylvenstein geflogen, wo sie dem Rettungswagen übergeben wurde.

Bergwacht-Ausbildungsleiter Karl Strehler nimmt den Vorfall zum Anlass an alle Wanderer zu appellieren: „Ein Erste Hilfe-Set gehört in jeden Rucksack. Auch unsere Bergretter haben, wenn sie privat am Berg unterwegs sind, immer das Nötigste an Verbandsmaterial sowie eine Rettungsdecke dabei.“