Tölzer AWO: „Durchstarten, sobald es erlaubt ist“

Von: Patrick Staar

Ungewohnt ruhig war es in den vergangenen zwei Jahren im Ferienheim in Vorderriß. Normalerweise ist das Haus der Arbeiterwohlfahrt zwei Jahre im Voraus ausgebucht. © PS/A

Die Tölzer AWO hofft, dass im Ferienheim in Vorderriß heuer alles wieder normal läuft. Im Interview spricht die Vorsitzende Camilla Plöckl über die aktuelle Lage und die Zukunft.

Bad Tölz/Vorderriß – Eine schwierige Zeit durchlebt der Tölzer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Der Christkindlmarkt als wichtige Einnahmequelle wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Der zweite Stützpfeiler, das Ferienheim in Vorderriß, darf nur begrenzt belegt werden und wirft weniger Geld ab. Größere Veranstaltungen sind ebenfalls nicht möglich. Der Tölzer Kurier sprach mit der Vorsitzenden Camilla Plöckl über die Situation und die Zukunftsperspektiven des Ortsvereins.

Frau Plöckl, kommt der Ortsverein trotz Pandemie finanziell halbwegs über die Runden?

Im Prinzip ergeht es uns ähnlich wie den Jugendherbergen: Wir haben finanziell zu knabbern. Wir können nur froh sein, dass wir Sponsoren haben, die uns unterstützen. Und wir sind froh, dass uns die Staatsforsten die Pacht für ein Jahr erlassen haben – den Staatsforsten gehört ja das Grundstück, auf dem das Ferienheim in Vorderriß steht. Es gab auch zweimal Überbrückungshilfen vom Staat. Wenn es die nicht gegeben hätte, hätten wir richtig Probleme bekommen. Gerade sind wir am Überprüfen, ob wir noch eine dritte Überbrückungshilfe bekommen.

Hat der Ortsverein noch Rücklagen?

Wir haben kurz vor Corona-Beginn im Ferienheim noch schöne neue Türen reinmachen lassen – wir haben ja nicht gewusst, dass eine Pandemie kommt. Aber ein paar Rücklagen sind noch da.

Wie ist die Situation im Ferienheim?

Wir dürfen die Zimmer belegen, aber nur mit zehn Personen, wenn sie älter als 14 Jahre sind. Einige Gruppen haben deshalb abgesagt. Klassenfahrten gibt es gar nicht. Zugleich laufen die Kosten weiter. Immerhin: Vor einem Jahr durften wir gar nichts machen. Wir hoffen, dass uns die Stammgäste treu bleiben. Wir brauchen sie und sind ihnen ewig dankbar.

Welche Gruppen mieten das Ferienheim?

In erster Linie kommen Jugendgruppen, aber auch AWO-Seniorengruppen. Teilweise sind die Leute schon 90 Jahre alt, aber sie kommen immer wieder. Total lustig. Das Haus ist einfach sehr beliebt und bekannt, weil es ein Selbstversorgerhaus ist und weil es mitten in der Natur liegt. 38 Leute haben Platz. Alles wird vorbereitet und desinfiziert, die Leute kriegen einen Schlüssel – und dann können sie wurschteln. Es gibt eine Küche und Kühlschränke. Wir sind immer im Austausch mit den Gruppenleitern. Wenn sie zum Beispiel um 16 Uhr kommen, fährt meine Schwägerin in die Vorderriß und nimmt sie in Empfang.

Schlechte Erfahrungen mit Fremdvermietung für Feiern

Kann das Haus auch für Familienfeiern angemietet werden?

Früher war das möglich, jetzt machen wir das nicht mehr. Da haben wir ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Was ist zum Beispiel passiert?

Es gibt Leute, die da hinten ein Feuer gemacht haben. Obwohl in der Hausordnung ausdrücklich steht, dass Feuermachen nicht erlaubt ist, weil das Naturschutzgebiet ausgeweitet wurde. Wenn Feuer gemacht wird, kommen die Isarranger daher. Das ist ein sensibles Thema. Grillen dürfen die Leute aber schon noch. Wir haben einen schönen Außengrill, aber eben keine offenen Feuerstellen mehr.

Wie häufig haben Sie damit Probleme?

Es hat vereinzelt Fälle gegeben. Ein paar Doofe gibt es immer, aber bei 99 Prozent der Gäste haut es wirklich gut hin. Wir haben viele Stammgruppen, die es unbändig schätzen, dass sie da hinten in die Natur können. Normalerweise ist das Haus ein, zwei Jahre im Voraus komplett ausgebucht. Es wäre schon gut, wenn heuer wieder alles einigermaßen normal laufen würde.

Wie schwer hat es den AWO-Ortsverband getroffen, dass der Tölzer Christkindlmarkt abgesagt wurde?

Wenn wir da keine Einnahmen haben, wird’s schwierig für uns. Wir kümmern uns ja um den Losverkauf. Da hängen zehn soziale Einrichtungen dran – Kindergärten und Schulen. Da kommt immer einiges rein, was übrig bleibt, wird ausgeschüttet. Wir waren startbereit und haben uns gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Und dann fällt der Christkindlmarkt zum zweiten Mal nacheinander aus. Den Grund für die Absage verstehen wir natürlich – schade ist es trotzdem.

Wo haben Sie die nicht benötigten Gewinne eingelagert – ist das Ferienheim damit bis unters Dach gefüllt?

(lacht) Nein, die Kleinpreise laufen über die Tourist Info. Die Mädels machen das gut. Die anderen Preise werden erst eingefordert, wenn wir sicher wissen, dass der Christkindlmarkt sicher stattfindet. Abgesehen davon habe ich die Teilnahme am Christkindlmarkt rechtzeitig abgesagt. Schließlich müssen wir alle möglichen Sachen einkaufen. Was mache ich zum Beispiel ohne Christkindlmarkt mit 400 Litern Glühwein?

Welche Projekte haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen?

Wir haben vor, dass wir einen Fahrdienst für ältere Leute anbieten. Es sind aber noch viele Dinge zu klären – beispielsweise, wie es mit der Fahrerlaubnis aussieht. Generell müssen wir uns überlegen, wie wir uns neu aufstellen können. Wir könnten zum Beispiel versuchen, ein kleines Sommerfest zu organisieren. Oder wir könnten versuchen, mit kleinen Veranstaltungen ein bisschen Geld rein zu bringen. Aber momentan ist das alles noch nicht möglich. Wir möchten auch mal gerne wieder Kaffeefahrten machen. Einen mobilen sozialen Hilfsdienst bieten wir für zwei Personen auch schon an – früher waren es mehr Leute.

Was macht der Hilfsdienst?

Es gibt viele Leute, die niemanden haben. Sie fragen sich: „Ich muss zum Friedhof, um ein paar Sachen anzupflanzen. Was tu ich jetzt?“ Erst müssen sie rumrennen und Sachen einkaufen. Dann müssen sie die Sachen heimschleppen und schauen, dass sie mit dem Bus zum Friedhof runterkommen. Und dann müssen sie die Sachen anpflanzen und schauen, wie sie wieder heimkommen. Es wäre eine schöne Sache, wenn man den Leuten ein bisschen unter die Arme greifen kann. Man packt sie ein, fährt mit ihr zum Einkaufen, hilft ihr beim Einpflanzen und nimmt sie wieder mit heim. Eigentlich kein großes Problem. Viele brauchen auch einfach nur jemanden, der mit ihnen ein bisschen redet. Oder sie brauchen jemand, der sie zum Arzt bringt. Oder jemanden, der kleine Hilfsdienste erledigt – einen Vorhang aufhängen oder so etwas.

Von Corona ausgebremst

Haben Sie noch weitere Pläne?

Ich habe gerade die ganzen Unterlagen von früher durchgeschaut. Es ist wirklich ganz interessant, was die da alles gemacht haben. Früher haben sie zum Beispiel Familienfreizeiten angeboten. Ich habe einen sehr, sehr guten Vorstand, der mir sehr gut beisteht. Wenn man ein paar Leute hat, die gute Ideen haben, dann wird auch was draus.

Wie sieht es mit der Mitglieder-Gewinnung aus?

Wir werden verstärkt in die Mitgliederarbeit einsteigen, Corona hat uns da total ausgebremst. Wir konnten da nichts mehr machen. Aber was soll’s? So hatten wir Zeit, Ideen zu sammeln und Dinge vorzubereiten. Sobald es wieder erlaubt ist, können wir voll durchstarten.

