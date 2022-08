Tölzer ist Isarwinkler Schafkopfmeister

Gratulierten den Siegern: Cheforganisator Sepp Hundegger (li.) und seine Mitarbeiterin Michaela Gratzl (re.) mit (ab 2. v. li.) Sebastian Kindsmüller, Thomas Schmid und Josef Monn. © Ewald J.Scheitterer

184 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten am Feiertag Mariä Himmelfahrt zum Schafkopfturnier im Lenggrieser Festzelt an. Am Ende hat ein Tölzer die Nase vorn.

Lenggries – Der Isarwinkler Schafkopfmeister des Jahres 2022 ist gefunden: Beim großen Schafkopfturnier des Tölzer Kurier im Zelt der Lenggrieser Festwoche gewann am Feiertag Mariä Himmelfahrt der Tölzer Thomas Schmid die als ersten Preis ausgelobte Akku-Kettensäge. Insgesamt hatte er sich dabei 66 Punkte erarbeitet und dabei insgesamt elf Farbsoli gespielt.

An 46 Tischen wurde am Montagvormittag im Lenggrieser Festzelt gespielt. © Scheitterer

Teilnehmerzahl noch nicht auf dem Niveau von vor Corona

Mit 184 Besuchern konnte Cheforganisator Sepp Hundegger diesmal 46 Tische bei dem traditionellen Schafkopfturnier besetzen: „Da hat sich auch in Lenggries der Trend von ähnlichen Veranstaltungen fortgesetzt, dass etwas weniger Leute als in den Zeiten vor Corona zu den Turnieren kommen.“ Hundegger vermutet, dass sich gerade unter den älteren Kartlern viele wegen der Pandemie noch nicht wieder in ein Bierzelt trauen würden.

Höhenrainer landet auf Platz zwei, Haushamer auf Platz drei

Die Stimmung unter den Teilnehmern war aber gut. Und so wurde eifrig versucht, mit Farbspielen, Soli oder Wenzen möglichst viele Punkte zu ergattern, um dann auch in der Rangliste möglichst weit nach vorne zu rutschen.

Nach Sieger Thomas Schmid gelang dies dem Höhenrainer Josef Monn, der es mit neun gespielten Soli auf 55 Punkte brachte. Den dritten Platz belegte schließlich der Haushamer Sebastian Kindsmüller. Er hatte 48 Zähler eingesammelt und dabei acht Soli gespielt.

