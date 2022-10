Tölzer Kreisbäuerin rät: Fremde Kühe nicht streicheln

Von: Andreas Steppan

Mit ihren Hörnern kann eine Kuh schwerwiegende Verletzungen verursachen. © dpa

Es ist eine unterschätzte Gefahr: Eine Kuh kann mit ihren Hörnern erhebliche Verletzungen verursachen. Einer Wanderin wäre dies am Freitag fast zum Verhängnis geworden. Kreisbäuerin Ursula Fiechtner gibt Tipps zum richtigen Umgang mit den Tieren.

Lenggries/Wackersberg – Großes Glück im Unglück hatte eine 64-jährige Wanderin am Freitag am Brauneck. Als sie in der Nähe der Kotalm eine Kuh streicheln wollte, fuhr das Tier mit dem Kopf herum und traf die Frau mit dem Horn am Hals. Das hätte eine folgenschwere Verletzung verursachen können. Doch die Frau kam mit einer verhältnismäßig glimpflichen Wunde davon (wie berichtet). Von der „unterschätzten Gefahr der Hörner“ spricht in diesem Zusammenhang Kreisbäuerin Ursula Fiechtner. Sie rät daher, zu einem unbekannten Tier auf der Weide lieber in respektvollem Abstand zu bleiben.

„Solche Verletzungen habe ich schon einige erlebt“, berichtet die Wackersbergerin – zum Glück allerdings nicht am eigenen Leib. In den 1980er-Jahren allerdings sei ein Nachbar beim Einstallen seiner Kühe von einem Horn ins Herz getroffen worden und gestorben. Auch schwere Verletzungen durch Kuhhörner hat die Landwirtin im Lauf ihres Lebens mehrmals mitbekommen. Als sie ein Kind war, habe auf dem heimischen Hof eine Kuh einer anderen das Horn in den Schädel gerammt. Die Statistik der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft weise jährlich in Bayern rund 180 Hornverletzungen bei Menschen aus.

Vorsichtsregeln für den Umgang mit Kühen

In der Landwirtschaft bekomme man deswegen früh entsprechende Vorsichtsregeln beigebracht. Sie selbst habe als Kind erst mit zwölf Jahren eine Kuh an die Kette hängen dürfen, so Fiechnter – als der Arm lang genug war, damit eine „Armlänge“ Abstand auch wirklich genug war.

Deswegen rät sie Wanderern, bei der Begegnung mit Kühen auf der Weide: „Es ist gescheiter, man hält sich ein bisschen zurück und hält respektvollen Abstand.“ Ein fremdes Tier zu streicheln, sei dagegen keine gute Idee. „Es ist ein Tier, und man weiß nie genau, wie es reagiert.“ Nicht jede Kuh oder Kalbin habe es so gern, von fremden Menschen angefasst zu werden. Da seien die Charaktere so unterschiedlich wie beim Menschen. „Einige mögen Umarmungen gern, andere nicht.“ Sei der Kuh eine Berührung unangenehm, könne sie schon mal reflexhaft den Kopf bewegen.

Tiere nur mit ausgestrecktem Arm tätscheln - wenn überhaupt

Ein Kopfschütteln sei aber auch so ganz normal. „Manche Kühe sind generell unruhiger“, sagt Fiechtner. „Sie schütteln den Kopf, um Fliegen zu vertreiben oder einfach für ihr Wohlbefinden.“ Stehe dann ein Mensch zu nah am Kopf der Kuh, bestehe die Gefahr, vom Horn getroffen zu werden – und das kann ganz schön spitz sein. Zumindest, sofern das Tier nicht enthornt wurde oder aufgrund „jahrzehntelanger Zuchtarbeit“, so Fiechtner, sogar genetisch hornlos ist.

Wenn schon jemand das unstillbare Bedürfnis hat, eine Kuh zu streicheln, dann rät die Kreisbäuerin, das nur bei einem angebundenen Tier im Stall zu tun. Auch dann solle man es aber vorsichtshalber mit ausgestreckten Arm tun – und der Kuh lieber auf den Hintern tätscheln als ihr über den Kopf zu fahren.

