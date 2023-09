Schlauchboot-Tour während Hagel-Unwetter wird zum Albtraum: „Ich hatte Todesangst“

Von: Felicitas Bogner

Eine Rafting-Tour auf der Isar endete für einige Teilnehmer vergangenen Samstag im Krankenhaus. Sie kamen in das Unwetter und konnten sich nicht mehr vor dem Hagel retten. Jetzt erheben sie schwere Vorwürfe gegen den Veranstalter. © arp/privat

Lenggries/Arzbach – Eigentlich sollte es ein schönes Urlaubserlebnis für neun Freunde werden. Die Schlauchboot-Tour auf der Isar wurde für die Gruppe aus Baden-Württemberg allerdings zum Albtraum. Ihr Schlauchboot geriet am Samstagnachmittag auf Höhe Arzbach in das aufziehende Gewitter, einige Passagiere wurden von den tennisballgroßen Hagelkörnern verletzt. Der Schock sitzt nach wie vor tief. Nun möchte eine Teilnehmerin juristisch gegen die Veranstalter, die „Sport Piraten“, vorgehen.

„Ich hatte Todesangst“: Veranstalter beruft sich auf „außergewöhnliche“ Wetterlage

„Ich hatte Todesangst“, sagt Katja Weber. Die 47-Jährige aus Gemmingen bei Heilbronn hatte sich auf das Wochenende mit Freunden im Tölzer Land gefreut. Am Freitag kam die finale Bestätigung der Veranstalter, dass die vor mehreren Wochen gebuchte Bootstour stattfinden werde. „Wir haben uns auf die Einschätzung und Expertise verlassen. Schließlich kenne ich die Wetterverhältnisse nicht so gut wie die Leute vor Ort“, so Weber.

Beim Start gegen 15 Uhr in Lenggries sei das Wetter noch beständig gewesen. Das betont auch der Geschäftsführer der „Sport Piraten“, Christian Kinzler. „Seit 13 Jahren haben wir fundierte Entscheidungen in Bezug auf das Wetter getroffen. Doch selbst wir konnten diese Situation am Samstag nicht vorhersehen.“ Die Wetterlage sei „außergewöhnlich“ gewesen.

„Es sah zunächst so aus, als ob das Wetter westlich von Bad Tölz vorbeiziehen würde. Niemand, weder in unserem Team noch in der näheren Umgebung, war auf das einsetzende Unwetter vorbereitet“, erklärt er die Entscheidung. „Laut Wetterbericht hätte das Unwetter erst um 18 Uhr einsetzen sollen. Da wäre die Tour vorbei gewesen.“ Kinzler räumt ein, dass „eine Fehlentscheidung getroffen wurde“.

Trotz aufziehendem Unwetter: „Guide wollte, dass wir ins Boot steigen und weiterfahren“

Am Anfang sei tatsächlich „alles noch lustig und schön“, gewesen, sagt Weber. „Wir hatten wirklich eine Mordsgaudi.“ Auf Höhe der Mündung vom Arzbach in die Isar sei die Gruppe von Bord gegangen, habe Fotos gemacht und gebadet. „Dann haben wir aber gemerkt, dass ein Sturm aufzieht, und es wurde richtig unheimlich“, berichtet sie. „Unser Guide wollte, dass wir ins Boot steigen und weiterfahren. Aber in unserer Gruppe war ein Rettungsschwimmer und Feuerwehrler, der sich geweigert hat.“ Dann seien auch schon weitere Gruppen mit Tubes (Luftreifen) und Kanus an der Stelle gestrandet.

Der Hagelsturm am 26. August wird als eines der schwersten Unwetter in die Geschichte des Landkreises eingehen. Im Interview erklärt Meteorologe Hartmut Mühlbauer, wie es dazu kam.

Wenige Momente später sei das Unwetter losgebrochen. „Es hat gedonnert und schwer zu regnen angefangen, sodass wir unter einer kleinen Holzbrücke am Arzbach Schutz gesucht haben.“ Doch die Fußgängerbrücke bot nicht genug Schutz vor den Hagelbällen, die dann vom Himmel fielen. „Ich wurde erst am Knöchel getroffen und dachte, ich werde ohnmächtig vor Schmerzen“, erinnert sich die 47-Jährige. „Meine Freundin hatte einen Nervenzusammenbruch, alle haben nur noch geschrien und geweint.“ Doch vor den Eisgeschossen gab es kein Entrinnen. „Der Hagel kam einfach von überall.“

Als der Sturm zu Ende war, bemerkte Weber, dass der Gruppenführer weg war. „Erst war er unter der Brücke, aber dann haben wir ihn nie wieder gesehen, es hat auch nie jemand nachgezählt, ob wir vollzählig sind“, sagt sie. Der Guide hatte das einzige Handy dabei. Die Teilnehmer selbst hatten ihre Handys in Lenggries in einer Box zurückgelassen. „Keiner konnte einen Notruf absetzen. Manche bluteten am Kopf, ich konnte nicht mehr auftreten“, schildert Weber die ersten Momente nach dem Sturm.

Unter dieser Brücke in Arzbach suchten die Teilnehmer der Rafting-Tour Schutz. © arp

„Der Guide ist nicht abgehauen, sondern losgelaufen, um einen besseren Unterstand für alle zu finden“, betont Kinzler. „Wir wurden in unserer internen Rettungskette zusätzlich gehindert, sofort zu handeln, da unsere Fahrzeuge selbst zerstört wurden und umgestürzte Bäume die Straßen blockierten, das Handynetz ist zusammengebrochen.“

„Diese Angst vergisst man nicht so schnell“: Betroffene leiden nicht nur an körperlichen Folgen

Erste Hilfe gab es im Getränkelager der Arzbacher Flößerfamilie Angermeier. „Als wir nach dem Sturm um das Haus herumgegangen sind, kam uns eine Gruppe von etwa 30 Menschen in Neoprenanzügen entgegen“, sagt Michael Angermeier. Einige seien verletzt gewesen. „Nichts Lebensbedrohliches, aber die hatten Blutergüsse und Platzwunden.“ Die Familie versorgte die Gruppe mit Getränken und Decken und wählte den Notruf. „Kurze Zeit darauf kamen drei oder vier Sankas.“

Weber kam mit dem Krankenwagen in die Tölzer Klinik. „Es wurde eine Prellung am Außenknöchel festgestellt“, sagt sie. „Kommende Woche muss ich ins MRT, wahrscheinlich sind auch Bänder verletzt.“ Dazu habe sie viele schmerzhafte Blutergüsse. „Auch der seelische Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Diese Angst vergisst man nicht so schnell.“

Wo die Hagelkörner sie trafen, erlitt Katja Weber schmerzhafte Blutergüsse. © privat (Montage)

Die Veranstalter haben sich bei den Betroffenen telefonisch entschuldigt. Trotzdem: „Auch wenn ich niemandem schaden möchte, müssen sie zur Verantwortung gezogen werden. So etwas darf nie wieder geschehen.“ Weber will gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können, wenn Kinder in der Gruppe gewesen wären oder der Hagel jemanden an der Hauptschlagader getroffen hätte. „Das war lebensgefährlich“.

Als Entschädigung bekamen Betroffene einen Gutschein

Einen Entschädigungsvorschlag hat die Gruppe laut Weber von dem Veranstalter bekommen: „Ein Gutschein für eine Schlauchboot-Tour.“ Kinzler meint: „Wer das nicht möchte, bekommt sein Geld zurück.“ Der Geschäftsführer sagt: „Wir sind selbst betroffen und müssen als Team das Erlebte mental verarbeiten und schwere Beschädigungen an Fahrzeugen und Material in Kauf nehmen.“

Derzeit sei man dabei, die Geschehnisse zu analysieren. Zusätzlich ergreife man umgehend Maßnahmen. So werde das Thema „Krisenmanagement und Verhalten in Extremsituationen“ im Rahmen der Ausbildung für Bootsführer weiter vertieft. „Aufgrund der Klimakrise müssen wir uns auf eine neue Wettersituation in den nächsten Jahren einstellen. Wir werden hierzu Fachexperten der Wasserrettung und der Bergwacht als Dozenten einladen.“ (feb)

