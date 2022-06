Tourentipps aus dem Internet: App ist gut, Erfahrung ist besser

Von: Elena Royer

Tipps für lohnende Bergtouren – hier ein Bild von Wanderern auf der Benediktenwand – findet man im Internet zuhauf. Blind darauf verlassen sollte man sich nicht.

Wanderer setzen oft auf Tourentipps aus dem Internet – doch das kann Tücken haben. Bergwacht-Experten aus Bad Tölz und Lenggries raten, sich nicht blind aufs Internet zu verlassen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Fall erregte einiges Aufsehen: Weil sie sich auf eine Tourenbeschreibung aus dem Internet verlassen hatten, gerieten kürzlich knapp 100 Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern in Österreich in Bergnot. Bergretter befreiten sie aus ihrer misslichen Lage. Dass Wanderer für ihre Planung aufs Netz oder eine Handy-App zurückgreifen, ist längst gang und gäbe. Bergwacht-Vertreter aus dem Landkreis raten allerdings dazu, sich nicht allein auf die digitalen Führer zu verlassen, sondern deren Angaben auch richtig einzuordnen.

Bei Tourentipps aus zuverlässige Quellen achten

Ein erster Schritt ist dabei schon einmal, seriöse von weniger verlässlichen Internetseiten zu unterscheiden. „Vertrauenswürdige Quellen sind zum Beispiel Online-Plattformen von alpinen Vereinen oder Tourismusverbänden“, erklärt Lina Feile, Sprecherin der Bergwacht Lenggries. Wie Roland Ampenberger, Sprecher der Bergwacht Bayern, empfiehlt sie außerdem: „Bei Touren aus dem Internet sollten Wanderer die Informationen immer verifizieren.“

Besonders wichtig sei es außerdem, die Beschreibungen von Bergtouren aus dem Netz in Verhältnis zu seinen eigenen Fähigkeiten zu setzen. Dazu rät auch Norbert Weinhuber, Sprecher der Tölzer Bergwacht. Er empfiehlt, Touren aus dem Internet immer aufmerksam zu überprüfen: „Man sollte sein eigenes alpines Können abschätzen“, sagt er.

Bergtouren: Verantwortung lässt sich nicht auf App abschieben

Gefährliche Situationen können auch entstehen, wenn sich Wanderer zu sehr aufs Handy verlassen, findet Feile. „Bei einem Zugfahrplan zum Beispiel ist das kein Problem, aber auf dem Berg ist es was ganz anderes.“ Die Verantwortung müsse man immer noch selbst tragen. „Seine Erfahrung und sein Wissen kann man nicht durch eine App ersetzen.“

Weinhuber nennt einen weiteren Grund, warum Wanderer niemals nur auf ihr Smartphone vertrauen sollten: „In den Bergen funktioniert das Internet nicht immer.“ Zudem könne schnell mal der Akku leer sein. „Trotzdem spricht natürlich nichts dagegen, das Handy für Notfälle dabei zu haben.“

Neben dem Handy schadet auch Wanderkarte im Rucksack nicht

Tourenplanung sei etwas, das man erst einmal lernen müsse, sagt Feile. „Es kommt dabei auf das Wissen um Wetter, Kartenlesen und die eigenen Ressourcen an“, so die Bergwacht-Sprecherin. Aber besonders, wer Touren für größere Gruppen plant, kenne oft nicht das Fitnesslevel jedes einzelnen Teilnehmers.

„Bei einer Freundesgruppe geht das noch einigermaßen, aber speziell bei einer Schulklasse ist das auch für den Lehrer sehr schwer einzuschätzen.“ Feile empfiehlt, im Fall der Fälle einen Bergführer zu engagieren oder gleich eine geführte Tour zu buchen. Sinnvoll könne es auch sein, die ausgewählte Tour vorher einmal abzugehen, empfiehlt Weinhuber, wenn man eine Wanderung mit einer größeren Gruppe plant.

„Im Internet hört es sich oft leichter an, als es ist“

Weil auf das Handy nicht immer Verlass sei, schade es nicht, auch eine Wanderkarte im Rucksack zu haben, findet Weinhuber. Im Gegenteil: Sie habe gegenüber dem Handy den Vorteil, dass sie viel übersichtlicher sei und dank ihrer Größe einen guten Überblick biete.

Lina Feile erinnert sich an eine heikle Situation, in die sie selbst einmal geraten ist: „Ich war in den Dolomiten unterwegs und bin einer Handy-Tourenbeschreibung gefolgt“, schildert sie. „Es war neblig, man hat wenig gesehen. Zum Glück hatte ich als Plan B noch eine Karte dabei und konnte die Schilder lesen.“ Lina Feile stellt daher klar: „Im Internet hört es sich oft leichter an, als es tatsächlich ist.“

