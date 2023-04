Tourismus in Lenggries: Bürger können nochmals Beiträge einreichen

Teilen

Das Lenggrieser Ratsgremium will sich nochmals mit der Meinung der Bürger zum Tourmismus im Ort beschäftigen. © Archiv

Der Lenggrieser Bürgeremrister Stefan Kalffenbacher und die Gemeinderäte wollen sich erneut mit den Meinungen der Einwohner zum Thema Tourmismus beschäftigen.

Lenggries – Knapp 80 engagierte Bürger besuchten Mitte März die Mehrzweckhalle an der Goethestraße und diskutierten zusammen mit den Vertretern der Gemeinde, der Tourismusvereine und der „dwif-Consulting GmbH“ über den Tourismus in Lenggries. Nicht jeder Lenggrieser, der dazu etwas sagen möchte, konnte an der Veranstaltung teilnehmen, und nicht jede Anregung konnte auf den Tafeln aufgenommen werden.

Bei Veranstaltung Mitte März nicht genug Zeit für alle Beiträge und Anmerkungen

Daher haben nun bis Samstag, 22. April, alle Bürger nochmals die Möglichkeit, sich mit ihren Erfahrungen und Einschätzungen einzubringen, teilt die Gemeinde mit. „Gerne auch mit Ergänzungen zu dem bereits Gesagten“, heißt es in einer Mitteilung. Im Fokus stehen Themen wie Mobilität, Verkehr, Ressourcenschonung, Verhalten der Gäste, Angebote für die Bevölkerung, Unterkunftsangebot und Freizeitangebot. In der Versammlung kamen zum Beispiel Vorschläge zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, zu Hinweisschildern für den Umgang mit der Natur sowie zur Ausstattung mit weiteren Mülleimern, Sitzbänken und öffentlichen Toiletten zur Sprache.

Beiträge müssen bis 22. April eingereicht werden

„Bürgermeister Stefan Klaffenbacher verspricht, sich gemeinsam mit dem Gemeinderat mit den Ergebnissen intensiv zu beschäftigen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Beiträge müssen bis 22. April per E-Mail an info@tourismusverein-lenggries.de gesendet werden. Alle Rückmeldungen werden von der „dwif-Consulting GmbH“ zusammengestellt und als Gesamtdokumentation dann dem Bürgermeister übergeben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.