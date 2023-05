Viele Trachtler gratulieren Franz Sappl zum 100. Geburtstag

Der Lenggrieser Franz Sappl feierte nun im Heilbrunner Seniorenheim seinen 100. Geburtstag. Er ist Ehrengauvorstand des Loisachtaler Gauverbands und Mitglied in drei Trachtenvereinen in Lenggries, Tölz und Königsdorf. Sie schickten Abordnungen, außerdem kam Gauvorstand Sepp Ponholzer zu Besuch (am Tisch rechts). Die Musikkapelle Bad Heilbrunn gratulierte mit einem Ständchen. © wachs

Zahlreiche Trachtler, Familienangehörige und Freunde sowie der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher gratulierten vor wenigen Tagen Franz Sappl zum 100. Geburtstag.

Lenggries/Bad Heilbrunn - Der Lenggrieser verbringt seinen Lebensabend im Seniorenheim in Bad Heilbrunn. Sappl ist Ehrengauvorstand des Loisachtaler Gauverbands. Er wurde 1953 mit 30 Jahren zum damals jüngsten Gauvorstand innerhalb der Vereinigten Bayerischen Trachtenverbände gewählt, berichtet Gauschriftführer Andreas Wachs. Dieses Amt hatte Sappl 27 Jahre inne, dann übernahm er als Gauehrenvorstand für weitere zwölf Jahre das Amt des Gaupressewarts im Loisachgau. „Vor allem seine Berichte über Brauchtum und Handwerk, aber auch so manch kritischen Beitrag über aktuelle Zeitgeschehnisse konnte man im Heimat- und Trachtenboten lesen“, so Wachs.

Der Jubilar ist Mitglied in den drei Trachtenvereinen „Alpenrose“ Königsdorf, „Edelweiß“ Bad Tölz und „Hirschbachtaler“ Lenggries. Alle schickten Abordnungen zu einer kleinen Feier ins Seniorenheim. Auch Gauvorstand Sepp Ponholzer war zu diesem besonderen Tag gekommen. Nach dem Ständchen für den Jubilar freuten sich auch noch die anderen Heimbewohner über die Klänge der Heilbrunner Musikkapelle.

