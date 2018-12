Das steckt hinter der Tradition des Christkindlanschießens

Die staade Zeit im Isarwinkel hat an Heiligabend unüberhörbar ihr Ende. Zwischen Lenggrieser Pfarrheim und Schule treffen sich am 24. einige Lenggrieser um Wolfgang Morlang, um einen uralten Brauch wieder zu beleben: das Christkindlanschießen.

Lenggries – Um Punkt 15 Uhr werden heute die Vorderlader und Böller lautstark von der Freude künden, dass das Christkind geboren ist. Auf Nachfrage, was es mit dem Brauch auf sich hat, verweist Morlang auf Kurat Jakob Ostler, der ihn in seinem Buch „Isarwinkler Geschichten“ von 1969 beschreibt. Die Buchtexte beruhen, wie die Recherchen ergaben, auf Kindheitserinnerungen Ostlers, die er bereits 1955 unter seinem Pseudonym Wolfgang Graber für den Tölzer Kurier niedergeschrieben hat. Der damalige Seelsorger des Tölzer Städtischen Krankenhauses (heute Rehazentrum Isarwinkel) war ein, was heute leider fast vergessen ist, auch ein Dichter. Seine feinsinnigen und duftigen Verse verraten, dass da ein empfindsamer und genauer Beobachter seine Isarwinkler Welt beschrieb.

In den Kindheitserinnerungen kommt noch ein Hauch Wehmut hinzu. Es sind vergangene Zeiten, die er beschreibt, wenn die Familie an Heiligabend nachts durch den Schnee zur Mette in Richtung Lenggries stapft: „Auf oamal ist a schwaarer Schuss gefallen und Schuss auf Schuss hat d’Luft im Isarwinkel zittern lassen. Ja, ’s Christkindl werd angeschossen, als wenn a Kini in Isarwinkel kemma taat. (...) Wia dann der Schall von oan Berg zum andern gworfen wordn is, habn d’Hasen und d’Fuchs, d’Reh und d’Hirschn de Ohren gspitzt, und dö Tannen und Fichten san aufgwacht und habn den Schnee von ihre Äst runterbeutlt. Bis der letzte Schuss ins Tal nauskugelt is, hat der ganze Isarwinkel gwisst, dass ’s Christkindl kemma ist.“

Ostler ist nicht der einzige , der das Christkindanschießen erwähnt. Auch der Redakteur des Tölzer Kurier in den 1920er-Jahren, Jakob Metz, erwähnt diesen Brauch. Metz war historisch interessiert und hat viele Schriften und Bücher hinterlassen. Im Dezember 1927 beschreibt er für den „Heimatboten im Isarwinkel“, einer Zeitungsbeilage des Tölzer Kurier, auch den Brauch des Christkindlanschießens. In der Mettennacht und den Nächten darauf, so heißt es da, galt es eine Reihe von alten Hausbräuchen zu erfüllen. Das Christkindlanschießen nämlich, das laut Metz die Burschen und Jungbauern besorgten.

Weiter ist bei Metz zu lesen: „Den schützenfrohen Isarwinkler Burschen kam es sich nicht ungelegen, ihre Stutzerln zu Ehren des Christkindels schnalzen zu lassen. Zeitweilige polizeiliche Verbote sorgten aber immer wieder dafür, dass dass dieser Brauch nicht allzusehr ins Kraut schoss.“

Von Christoph Schnitzer