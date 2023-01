Trainingsstart für Special Olympics in Lenggries: „Ganz schön ungewohnt“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Probierten sich zum ersten Mal auf Schneeschuhen (v. li.): Die Athleten Andreas, Roman, Caroline und Marcel. © arp

Die Schneeschuh- und Langläufer der Soby Winterspiele konnten am Montag auf dem Wettkampfgelände trainieren. Einige Athleten üben Disziplin zum ersten Mal aus.

Lenggries – Rein in die warme Winterjacke, Schneeschuhe angeschnallt, und los geht’s. Am Montagmittag trainierten die Teilnehmer der Soby- Winterspiele erstmals auf dem Wettkampfgelände in der Kaserne in Lenggries für die Disziplinen Langlaufen und Schneeschuhwandern.

Wie berichtet wurde dafür seit Freitag mit einer spontanen 500 Kubikmeter Kunstschneelieferung vom Blomberg auf dem Kasernengelände alles präpariert und hergerichtet. „Wir sind sehr froh, dass alle für diese Alternativlösung tatkräftig zusammengeholfen haben“, sagt der Soby-Koordinator für Schneeschuhlaufen, Hans-Jörg Hörmann aus Ohlstadt. „Für die meisten Athleten wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn die Spiele aufgrund des Schneemangels abgesagt worden wären. Alle haben sich sehr darauf gefreut.“

SOBY: Trainingsstart auf Gelände der Lenggrieser Kaserne

Einige Teilnehmer stehen allerdings das erste Mal in ihrem Leben auf Schneeschuhen. Immerhin gab es in den vergangenen Wochen zumindest im Voralpenland zu wenig Schnee, um sich vor Ort in jeder Disziplin auf die anstehenden Sportwettkämpfe vorzubereiten. „Das macht uns aber nichts aus. Immerhin hab ich bei den Sommerspielen schon mal beim Staffellauf mitgemacht“, berichtet Marcel. Er tritt gemeinsam mit Andreas, Roman und Caroline in der Mannschaft die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen an.

Aber auch aus anderen Ländern, wie beispielsweise aus Österreich und der Schweiz, sind bereits einige Sportler auf der weißen 100-Meter-Piste unterwegs. Die ersten noch etwas unsicheren Versuche verwandeln sich schnell in selbstbewusste Schritte, bis viele der Athleten auf den Schneeschuhen sogar joggen und kurze Sprinte hinlegen. „Ganz schön ungewohnt“, meint Caroline, während sie sich auf den breiten Schuhen warmläuft. „Aber es ist lustig und macht Spaß“, ergänzt Roman von der Lebenshilfe.

Verschiedene Strecken, verschiedene Leistungsklassen

„Die Athleten können sich heute auf der Strecke ausprobieren, das Gelände kennenlernen und trainieren“, erklärt Hörmann. Am Dienstag findet dann die Qualifikation statt. „Wir teilen dabei die Teilnehmer ein. Alle sind – nicht zuletzt aufgrund ihrer geistigen Behinderung – auf verschiedenen Leistungsniveaus.“ Bei den Wettkämpfen können Strecken von 25 bis zu 400 Metern bewältigt werden. „Und auch bei den unterschiedlichen Streckenlängen gibt es Unterteilungen, je nach Leistungsgrad“, so Hörmann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Am Mittwoch finden dann die ersten Medaillenkämpfe statt. „Ein bisschen aufgeregt sind wir schon“, erklärt Marcel. „Egal, wie es ausgeht, es geht ums Dabeisein und den Spaß.“ Sollte er dabei auch eine Medaille gewinnen, „wäre das natürlich super. Aber es steht nicht an erster Stelle“, betont er. Verlierer wird es ohnehin bei den Winterspielen keine geben. „Der Sport steht im Vordergrund, und jeder Athlet wird geehrt“, erklärt der ehemalige Schneeschuh-Koordinator Horst Demmelmayr. „Es gibt eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille und für alle anderen Teilnehmer Schleifen.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.