Hochwasserschutz-Arbeiten für 1,1 Millionen Euro: Neue Sperren für den Tratenbach

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Hier wird gerade eine alte Holzsperre durch eine neue ersetzt. Die schweren Wasserbausteine müssen passgenau eingesetzt werden. © Arndt Pröhl

Den Tratenbach kennt jeder, der über den Keilkopf zur Denkalm in Lenggries wandert. Im Wildbach laufen derzeit Sanierungsarbeiten, die den Hochwasserschutz sicherstellen sollen.

Lenggries – Wer über den Keilkopf zur Denkalm wandert, hört und sieht den Tratenbach immer mal wieder auf der Tour. Damit die Unterlieger auch im Hochwasserfall bestmöglich geschützt sind, ist der Wildbach, der in die Isar mündet, bereits seit Jahrzehnten ausgebaut. Die Arbeiten an den vielen Sperren, die die steilen Ufer stabilisieren und das Eintiefen des Bachbetts verhindern sollen, endet eigentlich nie. Kontinuierlich wird die Stabilität der Konsolidierungsbauwerke überprüft, die Sanierungsarbeiten des Wasserwirtschaftsamts am Tratenbach gehen gerade ins vierte Jahr.

Tratenbach: Ohne Maßnahmen könnte es zu Überflutungen kommen

Etwa 5000 Bauwerke in Gewässern unterhält die Weilheimer Behörde im Landkreis. „Im Schnitt schaffen wir es pro Jahr, fünf Bäche komplett durchzugehen“, sagt Helmut Henkel von der Lenggrieser Flussmeisterstelle. Jedes Bauwerk wird dabei fotografiert und mit einer Note bewertet. „1 steht für sehr gut, fünf für zerstört“, erklärt Henkel. Etwa alle fünf Jahre wird die Bewertung wiederholt. Im Rahmen dieser Eigenüberwachung seien im Oberlauf des Tratenbachs „kleinere bis erhebliche Schäden an den Wildbachbauwerken“ festgestellt worden, berichtet Henkel.

Die neuen Bauwerke bestehen aus Wasserbausteinen und Beton. © Arndt Pröhl

Deren Sanierung sei dringend, „da bei einem Versagen der Bauwerke der Schutz, der sich auf dem Schuttkegelbereich befindlichen Bebauung nicht mehr gewährleistet werden kann“. Denn fehlt diese Stützung beziehungsweise Stabilisierung, kommt es bei Hochwasserereignissen zu einer erhöhten Geschiebemobilisierung. Das transportierte Geschiebe führt wiederum zu einem vergrößerten Volumen des Abflusses. „Dadurch könnte es ohne die geplanten Maßnahmen zu Überflutungen im bebauten Gebiet kommen“, erklärt das Wasserwirtschaftsamt auf seiner Homepage.

Früher wurden die Sperren aus Holzstämmen errichtet. „Wenn das Holz feucht bleibt, hält das lange“, sagt Henkel. Allerdings fallen die Anschlüsse an den Uferbereich oft trocken – und dann beginnt das Problem. Daher müssen immer wieder marode Holzsperren instandgesetzt oder durch solche aus Stein und Beton ersetzt werden. Das erhöhe die Lebensdauer um ein Vielfaches und verringere den künftigen Unterhaltsaufwand. An einer dieser neuen Sperren wird gerade gearbeitet. Ein Bagger bewegt die schweren Steine. Dirigiert von zwei Mitarbeitern, setzt er sie passgenau an die richtigen Stellen – filigrane Baukunst mit schwerem Gerät.

Wasserbauer kommen nicht so leicht an den Einsatzort

Schon an den Einsatzort zu kommen, ist für die Wasserbauer oft nicht einfach. Eine Zufahrt muss angelegt, das Einverständnis von oft zahlreichen Grundeigentümern eingeholt werden. Nach den Arbeiten wird alles zurückgebaut und renaturiert. Auch dabei werden die Wünsche der Eigentümer berücksichtigt. „Hier haben wir beispielsweise Buchen, Fichten und Tannen gepflanzt“, sagt Henkel und blickt auf einen Bachabschnitt, in dem die Sperren bereits ersetzt wurden.

Zum Teil sind die alten Sperren aus Baumstämmen vollkommen marode. © Arndt Pröhl

Die Hochwasserschutzmaßnahmen am Tratenbach haben eine lange Geschichte. Nach mehreren Hochwasserereignissen im Einzugsgebiet des Wildbachs, die im nördlichen Teil von Lenggries schwere Schäden verursachten, begann 1918 der Ausbau. Bis 1951 wurden von der Bahnbrücke bis in den Schluchtverlauf Sperren errichtet. Weil Lenggries wuchs und immer mehr Gebäude entstanden, waren in den 1960er-Jahren weitere Maßnahmen notwendig. 1961/62 und von 1967 bis 1987 wurde die Leistungsfähigkeit des Tratenbachgerinnes erhöht. Ausgelegt ist er jetzt auf ein 100-jährliches Hochwasser. Zudem erfolgte im Oberlauf die Entwässerung einer etwa 15 Hektar großen, erdrutschgefährdeten Fläche.

Rund 1,1 Millionen Euro fließen in die laufende Sanierung. Etwa 15 Sperren werden getauscht – „eventuell etwas mehr“, sagt Henkel. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum kommenden Jahr.

