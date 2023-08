Lenggries trauert um Arzt der alten Schule: Dr. Alois Willibald mit 64 Jahren gestorben

Von: Andreas Steppan

Teilen

Der Lenggrieser Hausarzt Dr. Alois Willibald starb am 19. August 2023 im Alter von 64 Jahren. © Privat

Für den Lenggrieser Hausarzt Dr. Alois Willibald standen Patienten und Familie an oberster Stelle. Die eigenen Bedürfnisse stellte er hintan.

Lenggries – Er bleibt in Erinnerung als Arzt der alten Schule, als einer, der immer für andere Menschen da war und das Wohl seiner Patienten, aber auch seiner Familie an oberste Stelle setzte: In Lenggries herrscht tiefe Trauer um Dr. Alois Willibald, der an der Isarstraße eine von vier Hausarztpraxen im Ort betrieb. Er starb am Samstag (19. August 2023) im Alter von 64 Jahren.

Alois Willibald war Ur-Lenggrieser aus Langeneck

Alois Willibald war ein Ur-Lenggrieser. Geboren wurde er 1959 als mittleres von sieben Kindern der Gastwirts-Familie in Langeneck. Nach der Schulzeit in Lenggries und Bad Tölz führte ihn das Medizinstudium zunächst nach Regensburg, später an die Technische Universität in München. Nach Ableistung seines Wehrdienstes in Stetten am kalten Markt erhielt er seine erste Anstellung in einer Klinik in Rastatt in Baden-Württemberg – auch privat eine entscheidende Station in seinem Leben, denn dort lernte er seine spätere Ehefrau Susanne kennen.

Als Willibald aber von einer freien Stelle am damals noch städtischen Krankenhaus in Bad Tölz hörte, zog es ihn zurück in den Isarwinkel, wo er sich stark verwurzelt fühlte. Er übersiedelte 1989 nach Bad Tölz und wurde Assistenzarzt in der Chirurgie bei Dr. Wolff, bevor er – dann schon am neuen Klinikstandort an der Schützenstraße – in die Innere Medizin zu Dr. Wilfried Rothenberger wechselte.

Einer, der selten Nein sagen konnte oder wollte

Weggefährten wie Dr. Dörte Melchers-Schwarz, Prof. Hans-Dieter Allescher oder Dr. Axel Bauer beschreiben Willibalds hohe fachliche Qualitäten, seine außerordentliche soziale, empathische Einstellung und den optimistischen, stets um Ausgleich bemühten Charakter. Wer Streit suchte, war bei Dr. Willibald an der falschen Stelle. Er war einer, der selten einmal Nein sagen konnte oder wollte.

Nicht selten sei er nach Ende der eigentlichen Visite noch einmal zurück zu einem Patienten gegangen, habe sich zum Beispiel noch mal das EKG angeschaut und so mutmaßlich manches entdeckt, was sonst vielleicht zu spät erkannt worden wäre. Diagnostische Fähigkeiten und Menschenkenntnis seien bei Dr. Willibald Hand in Hand gegangen. Überstunden waren ihm egal.

2003 übernimmt Dr. Willibald Hausarztpraxis in Lenggries

Den Schritt in die Selbstständigkeit ging Willibald 2003. Er übernahm die Lenggrieser Hausarztpraxis von Dr. Christine Haase. Auch hier war Dr. Willibald mit Herz und vollem Einsatz am Werk und Tag und Nacht für seine Patienten da. Wie sein jüngster Sohn Valentin Willibald berichtet, riefen die Patienten auch am Wochenende privat bei ihm an oder standen gleich direkt vor der Haustür: Bei ihrem Hausarzt fanden sie immer ein offenes Ohr.

Hatte er Bereitschaftsdienst – was einmal im Monat sieben Tage am Stück rund um die Uhr der Fall war –, hielt sich Alois Willibald tatsächlich zu Hause bereit und saß am Telefon, um keinen Anruf zu verpassen. Wenn nötig, brach er – anfangs in seinem kleinen roten Ford Ka – bei Wind und Wetter tief in der Nacht zu seinem Einsatzort auf, der im Gebiet von Greiling bis nach Fall, in die Jachenau und nach Walchensee liegen konnte. Manchmal, so schildert Sohn Valentin, habe der Vater nur einen Haus- oder Hofnamen oder eine Bruchteilhausnummer mit auf den Weg bekommen, suchte nachts mit der Taschenlampe die Adressen oder klingelte Häuser ab, um nach bestimmten Patienten zu fragen.

Nachruf auf Dr. Alois Willibald: Einsatz bis zum letzten Tag

Auch im Team seiner internistischen Hausarztpraxis herrscht nun große Trauer um den Chef. „Er war mit uns immer auf Augenhöhe, war einer von uns, dabei bodenständig, hilfsbereit und menschlich weit über den Praxisalltag hinaus“, schreibt das Praxisteam in einem Nachruf. Seine eigenen Sorgen und Probleme habe er immer hintangestellt.

Willibalds großer beruflicher Einsatz bedeutete nicht, dass die Familie zurückstecken musste. Das Wohl seiner heute erwachsenen drei Söhne Fabian, Severin und Valentin hatte für ihn Priorität. „Nach der Nachtschicht ist er zum Beispiel nicht ins Bett, sondern hat noch bis in die Früh für uns Skier geschliffen und gewachst“, schildert der Jüngste. Auch um seine Eltern kümmerte sich Alois Willibald intensiv.

Sein Einsatz für die Familie und als Mediziner dauerte bis zu seinem letzten Tag. Seine 91-jährige Mutter Maria Willibald starb vergangenen Freitag. Ihr Sohn Alois folgte ihr nur einen Tag später.

Beerdigung von Dr. Alois Willibald

Requiem mit anschließender Urnenbeisetzung am Freitag, 15. September, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakob in Lenggries.