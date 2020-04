Trauer um einen „herzensguten Weltenbummler“ 

Rolf Ebnicher aus Lenggries ist vor Kurzem überraschend im Alter von 66 Jahren gestorben.

Lenggries – Rolf Ebnicher war ein leidenschaftlicher Weltenbummler. Aber seine Heimat hat er in Lenggries gefunden. Von Kindheit an, war es für ihn selbstverständlich, die Welt zu bereisen. Eine Art zu leben, die sich auch in seinem Berufsleben fortsetzte.

Genau 20 Jahre vor seinem Tod im März zog Rolf Ebnicher dann mit seiner Familie ins Brauneckdorf. Hier trat er die Stelle als Verwaltungsleiter der Fachklinik Lenggries an, die später vom Asklepios-Konzern übernommen wurde. „Mein Mann hat viel von der Welt gesehen“, erzählt seine Frau Monika. Aber in Lenggries sei er schließlich angekommen. „Er genoss es, wenn wir Besuch von Freunden und Verwandten bekamen, die teilweise ein bisschen neidisch waren, weil wir an einem so schönen Fleckchen Erde gelandet sind.“ Seiner Kinder zuliebe habe er hier sogar noch das Skifahren gelernt. „Und er wusste die herrliche Landschaft um uns herum sehr zu schätzen.“ Ihr Mann, der Reisebegeisterte: Er sei in Lenggries am liebsten zu Hause gewesen. „Unser beider Spruch war: Wir suchen uns immer die schönsten Plätze auf der Welt aus.“

Rolf Ebnichers große Leidenschaft war der Fußball: Bis vor ein paar Jahren war er aktiver Spieler. In den vergangenen rund 15 Jahren engagierte er sich als Trainer der Damen- und Mädchenmannschaften des Lenggrieser SC. Langweilig wurde es Rolf Ebnicher auch in der Rente nie: „Er liebte es lange zu frühstücken und dabei den Tölzer Kurier zu lesen“, so seine Frau. Außerdem habe ihr Mann ganz bewusst viel Zeit mit seiner Mutter verbracht, die vor rund zehn Jahren an Demenz erkrankte, und die nur acht Wochen vor ihm starb. „Er war ein herzensguter Mensch, der für seine Familie und seine Freunde immer da war und alles für sie getan hat.“

Doch obgleich ihr Mann im Privaten sehr gutmütig gewesen sei, habe er gleichzeitig viel Durchsetzungskraft und einen starken Willen besessen. Eigenschaften, die er als Verwaltungsleiter der Fachklinik Lenggries auch gebraucht habe. „Und wenn ich wieder einmal eine meiner verrückten Ideen hatte, die ich alleine nicht verwirklichen konnte, hat er gelächelt und mich unterstützt. Wir waren einfach ein gutes Team.“ Sein Humor, seine wahnsinnige Ruhe, seine Geduld, die er ausstrahlte, „und dieses Wissen, dass er immer für mich da ist“: Das werde ihr nun am meisten fehlen, denn ganz plötzlich und für seine Familie viel zu früh ist Rolf Ebnicher mit erst 66 Jahren gestorben.

