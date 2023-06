Traumatisierte Einsatzkräfte: Lenggrieser Stiftung bietet „eine Schutzweste für die Seele“

Seit 25 Jahren

Die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft hilft seit 25 Jahren traumatisierten Einsatzkräften. Am Freitag wurde in Lenggries/Fall gefeiert.

Fall – Es war dieser eine Einsatz, der sie in ihren Grundfesten erschütterte. Dieser eine Moment, der alles in Frage stellte, wofür sie bislang stand. Anja Dangschat kommen immer noch die Tränen, wenn sie an diesen traumatischen Einsatz im Jahr 2008 zurückdenkt und daran, dass ihr später immer wieder Leute sagten, was sie in diesem Moment hätte anders machen müssen. Oder ihr erklärten: „Jetzt muss es doch mal gut sein, es ist doch schon Monate her.“ Doch wirklichen Frieden und die Chance, das Erlebte aufzuarbeiten, fand die Hamburger Polizisten erst in einem Haus der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Seit 25 Jahren bietet die Stiftung in der Gemeinde Lenggries Rückzugsmöglichkeiten für Angehörige aus Blaulichtberufen nach traumatischen Erfahrungen, nach Verletzungen an Körper oder Seele. Am Freitag wurde das Jubiläum in Fall gefeiert.

Berend Jochem ließ mit seiner Idee „einfach nicht locker“

Die Stiftung ist untrennbar mit dem Namen Berend Jochem verbunden. „Überall wo er ist, ist die Stiftung – und man muss seine Taschen zunähen, sonst macht er sie auf“, sagte Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der DPolG, voller Hochachtung. Als der Wackersberger vor 25 Jahren mit der Gründungs-Idee ankam, „haben nicht alle Bravo gerufen. Es gab die typischen Behördenreaktionen: Das haben wir noch nie gemacht, und was das alles kostet“, so Wendt. Aber Jochem, der am Freitag die launige Begrüßung der Gäste übernahm, habe einfach nie locker gelassen und mit der Stiftung „ein Aushängeschild geschaffen, ein Projekt, das weit über Bayern hinaus strahlt“, sagte Wendt.

Die Leistungen der Stiftung seien wie „eine Schutzweste für die Seele“

Jochem sei „positiv verrückt – energisch, stürmisch und mit ansteckender Energie“, ergänzte Jürgen Köhnlein, bayerischer Landesvorsitzender der DPolG. Die Leistungen der Stiftung seien wie „eine Schutzweste für die Seele“. Die Aufenthalte in den Häusern in Lenggries und Fall böten den Einsatzkräften die Möglichkeit, „mit ihren Familien Ruhe und Abstand zu finden“. Um die Arbeit zu unterstützen hatte Köhnlein einen Scheck über 25 000 Euro mitgebracht. „Mitgliedsgelder, die nicht besser angelegt sein könnten.“

„Sie sind die Freunde und Helfer unserer Freunde und Helfer.“

Ohne den Schutz und die Sicherheit, für die Polizisten sorgen, „könnte unsere Gesellschaft nicht funktionieren“, betonte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und seit vielen Jahren Mitglied im Förderkreis der Stiftung. Diese sei eine „Stütze in der Not“, beheimatet in „einer der schönsten Ecken Oberbayerns“, sagte Knobloch. „Sie sind die Freunde und Helfer unserer Freunde und Helfer.“ Zu oft würden Polizisten und Rettungskräfte mittlerweile selbst zur Zielscheibe, zu gering sei die Anerkennung. Viele würden nicht mehr sehen, „dass das Menschen sind, deren Kraftreserven nicht unendlich sind“. Umso wichtiger sei die Arbeit der Stiftung. „Wo wir ohne sie wären, will ich mir gar nicht vorstellen“, sagte Knobloch und wurde mit langem Applaus bedacht.

Antisemitismus, Rassismus und „Menschenverachtung aller Art“ nimmt zu

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner sieht, dass die Wertschätzung Polizisten gegenüber „in einem Teil der Gesellschaft schwindet. Das kann ich nicht hinnehmen“, sagte sie. „Ich fordere viel mehr Dankbarkeit für die Sicherheitskräfte für ihren wertvollen und menschlichen Einsatz für die Allgemeinheit.“ Die Politik stehe „uneingeschränkt“ hinter der Polizei. Bayern sei ein sicheres Land. „Und diese Sicherheit gibt Freiheit. Wir können uns hier behütet und beschützt fühlen.“

+ Starke Rednerinnen: Förderkreismitglied Charlotte Knobloch (li., dahinter Polizeipräsident Manfred Hauser) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (dahinter DPolG-Landeschef Jürgen Köhnlein) würdigten die Arbeit der Stiftung in ihren Ansprachen. © arp

Doch die Zeiten seien anspruchsvoll. „Eine Krise stapelt sich auf die nächste.“ Und genau das würden sich „die Feinde unserer Verfassung zunutze machen“. Ihnen gehe es nur darum, Ängste zu schüren, Unsicherheit in die Gesellschaft zu tragen und das „System zu destabilisieren“. Antisemitismus, Rassismus und „Menschenverachtung aller Art“ nehme zu, sagte Aigner. Politiker und Journalisten würden beleidigt, und wenn man sehe, was die Polizei aushalten müsse, „läuft es mir kalt den Buckel runter“. Gerade jetzt sei es daher wichtig zusammenzurücken, zu zeigen, „dass wir eine Wertegemeinschaft sind“, sagte Aigner. „Lassen wir uns unsere Demokratie nicht kaputtreden. Sie ist dafür gemacht, Krisen zu überwinden.“

Lebensleistung von Berend und Karin Jochem gewürdigt

Aigner war es auch noch ein Anliegen, nicht nur die Lebensleistung von Berend Jochem zu würdigen, sondern auch seiner Frau Karin zu danken. „Sie ist eine tragende Säule der Stiftung.“ Und weil das so ist, verlieh Dirk Hallmann, Vorsitzender des Sozialfonds der Polizei in Niedersachsen, beiden einen Preis für ihr Lebenswerk. Er überreichte Jochems den Schutzengel-Michael-Preis – begleitet von stehenden Ovationen.

Zuvor hatte Reinhold Merl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung, kurze Interviews mit Freunden der Institution geführt. Eine wirklich launige Andacht hielten dann noch Militärdekan Michael Rohde und sein katholischer Kollege, der Lenggrieser Pfarrer Josef Rauffer. „Mir ist klar, dass wir zwischen Ihnen und dem Mittagessen stehen“, sagte Rohde und versprach, sich zu beeilen. Mit der Bayernhymne und der Nationalhymne endete der offizielle Teil.