Uhrsula, Robert und ein kleiner Bagger: Fishbones-Sänger Sebastian Horn schreibt Kinderbuch

Von: Ines Gokus

Präsentiert sein Herzensprojekt: Sebastian Horn hat sein erstes Kinderbuch geschrieben. © privat

Es sei sein Herzensprojekt, sagt Sebastian Horn. Der Sänger der „Bananafishbones“ hat sein erstes Kinderbuch veröffentlicht.

Lenggries – Ein Spielzeugbagger, eine altkluge Fee in der Armbanduhr – natürlich kann sie nur Uhrsula heißen – und der kleine Robert, dessen erste große Ferien gründlich verregnet sind. So geht die Geschichte „Kleiner großer Bagger“ los, die Robert und seine Spielzeugfreunde bis zu den Wolken auf den Mount Everest führt und in der sie die Welt vor Flut und Ertrinken retten.

Wie es ausgeht? Das wollten die Kinder des Lenggriesers Sebastian Horn bestimmt auch jeden Abend wissen, denn für Simon, Jasper, Jakob, Mathilda und Gustav hat der Sänger und Musiker die Geschichte erfunden und immer wieder weitergesponnen. „Angefangen hat das vor zwanzig Jahren“, erinnert sich Horn, „und jetzt hat es endlich geklappt, dass daraus ein Buch geworden ist.“ Dazu gab es schon ein, zwei Anläufe, aber erst jetzt „ist die Zeit reif dafür“.

„Ich hab’ so viel vorgelesen, und zwischendurch eben auch Geschichten erfunden“

Horn, bestens bekannt durch seine Bands „Bananafishbones“ und „Dreiviertelblut“ sowie allen möglichen anderen musikalischen und schauspielerischen Ausflügen, ist somit ganz offiziell unter die Autoren gegangen. Ein Fachmann im Kinderbuch-Metier sei er als Fünffach-Papa sowieso, wie er grinsend erzählt. „Ich hab’ so viel vorgelesen, und zwischendurch eben auch Geschichten erfunden“. Auch darin hat er große Erfahrung und schon eine Menge Kreativität bewiesen, denn die Songtexte der Bands und die Geschichten dazu sind zum größten Teil von ihm.

Der Held heißt Robert - wie Horns Lieblingssänger von „The Cure“

Dass sein kleiner Held „Robert“ heißt, ist kein Zufall, denn das ist der Name von Horns Lieblingssänger, Robert Smith von „The Cure“ – und irgendwie hat der kleine Robert im Buch auch den gleichen wilden Haarschopf wie der Große.

Erschienen ist das Buch beim Verlag „Ars Edition“, wo man von Anfang an begeistert war vom Bagger und seiner Weltrettungsmission. Nicht geschadet hat bestimmt auch, dass Horn zehn Lieder dazu geschrieben hat – übrigens auch schon vor Jahren – und man daraus auch ein charmantes Hörbuch machen konnte.

Die dazu gehörenden Lieder sind mal „Sportfreunde Stiller“, mal jazzig

Hilfe hatte er dabei von seinem Bruder Peter und dem Schweizer Musiker Dominik Schreiber. Es sind allerdings keine typischen Kinderlieder, da traut Horn den Kleinen ein bisschen mehr zu. „Die sind sehr verschieden, mal Sportfreunde Stiller, mal jazzig – und ich bin gespannt, wie das Lied vom Menschenfresser ankommt. Meine Tochter zumindest fand es toll“, sagt er. Und die Stimmung, die die „Fishbones“ verbreiten, schimmert bei einigen Songs auch ein wenig durch, soviel ist sicher.

Die Zeichnungen stammen von Künstler Matthias Derenbach

Gelesen wird die Geschichte von Julia Nachtmann, was Sebastian Horn schwer begeistert, denn er ist ein großer Fan ihrer Lesekunst. Sehr glücklich machen ihn auch die Illustrationen für die Geschichte. Diese wurden vom Künstler Matthias Derenbach geschaffen. Als Horn dessen Entwürfe zum ersten Mal gesehen hat, wusste er: Das ist es. Sie trafen sich dann bei einem Dreiviertelblutkonzert – und danach ist Derenbach für vier Tage bei den Horns in Lenggries eingezogen, wo die beiden die Zeichnungen besprochen und kreiert haben.

„Das Buch ist ein echtes, totales Herzensprojekt“, sagt Sebastian Horn

Inzwischen, so sagt Sebastian Horn, seien sie wirklich gute Freunde geworden. „Das Buch ist ein echtes, totales Herzensprojekt, das mich so lange begleitet hat und in das ich so viel Energie und Liebe gesteckt habe“. Nun hat es seinen Weg nach draußen gefunden und ist offiziell erschienen. „Ein eigenartiges Gefühl“, wie Horn findet.

Eine Fortsetzung der Abenteuergeschichte könne er sich durchaus vorstellen, Stoff genug gäbe es. Und, ganz wichtig: „Jetzt können wir getrost Großeltern werden“. Denn für Unterhaltung sei dann auf jeden Fall gesorgt. Zu kaufen gibt es das Werk im Buchhandel, die Lieder kann man sich beim Streaming-Dienst Spotify anhören.

Das Buch „Kleiner großer Bagger“ ist erschienen im Verlag „Ars Edition“, erhältlich zum Preis von 15 Euro/ISBN-Nr. 978-3-8458-4110-6.

