Unfall auf Maustraße Vorderriß-Wallgau: Verschwundener Fahrer löst Suchaktion aus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auf der Mautstraße Vorderriß-Wallgau ereignete sich in der Nacht zum Samstag der Unfall. © arp

Ein verunglücktes Auto auf der Mautstraße und ein verschwundener Fahrer lösten am Samstag eine Suchaktion aus. Warum der Mann seinen Wagen zurückließ, ist unklar.

Vorderriß - Ereignet hatte sich der Unfall in der Nacht zum Samstag auf der Mautstraße Vorderriß-Wallgau, etwa 200 Meter vor der Mautstelle im Nachbarlandkreis Garmisch-Partenkirchen. Nach Angaben der Polizei kam der 46-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit seinem Wagen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Erst um 8 Uhr morgens wird das verunglückte Fahrzeug entdeckt

In der Folge dreht sich das Auto auf der abschüssigen Böschung und blieb schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer gelangte über die Heckklappe nach draußen – und verließ den Unfallort. Erst in den Morgenstunden gegen 8 Uhr wurden Passanten auf den verunglückten Pkw aufmerksam und meldeten den Unfall bei der integrierten Leitstelle in Weilheim.

Große Suchaktion nach dem verschwundenen Fahrer

Zu diesem Zeitpunkt war unklar, was aus dem Fahrer geworden war. Da der Mann nicht in seiner Wohnung angetroffen wurde, leiteten die Beamten eine Suchaktion ein. Letztendlich wurde über die Polizei Seefeld ermittelt, dass der 46-Jährige einen Zweitwohnsitz in Tirol hat. Dort befand sich der augenscheinlich unverletzte Mann auch. Er gab an, allein mit dem Wagen unterwegs gewesen zu sein.

Warum der Mann den Unfallort einfach verlassen hat, wird nun ermittelt

Die bereits gestartete Suchaktion konnte daraufhin eingestellt werden. An dieser waren neben der Polizei und dem BRK-Rettungsdienst auch die Feuerwehren Krün und Wallgau, die Feuerwehr Partenkirchen mit Drohne, die Rettungshundestaffel Oberland sowie die Bergwacht aus Krün und Mittenwald beteiligt. Warum der Mann den Unfallort einfach verlassen hatte und wie er zu seinem Zweitwohnsitz gelangt ist, sei – so die Polizei – nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

