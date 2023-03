Unfall beim Überholen: Hoher Schaden und ein Unbekannter, der einfach weiter fährt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei erbittet Hinweise auf einen Fahrer, der an einem Unfall beteiligt war. © Symbolfoto / Daniel Karmann

Ein Unfall mit Sachschaden im fünfstelligen Bereich ereignete sich am Sonntagvormittag im Gemeindebereich Lenggries. Da ein Beteiligter einfach weiterfuhr, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Lenggries - Nach Angaben der Beamten war ein 24-jähriger Münchner am Sonntag gegen 9.55 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der B13 in Richtung Sylvensteinsee unterwegs. In einer Linkskurve wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen, übersah dabei jedoch den ihm entgegenkommenden VW Golf, den ein 30-jähriger Mann aus Baden-Württemberg steuerte.

Wagen prallt erst gegen Wand und dann gegen entgegenkommenes Fahrzeug

Da der Münchner nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wich er nach links in die Böschung aus. Durch den Aufprall auf die dortige Felswand wurde der Wagen jedoch nach rechts gegen den Golf gedrückt. Der Fahrer in dem Auto, das der 24-Jährige überholen wollte, fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Polizei schätzt Sachschaden auf rund 30.000 Euro

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 30 000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Bad Tölz unter der Rufnummer 0 80 41/76 10 60 erbeten.

