Unfall in Lenggries: Motorrad-Fahrer überholt Auto in Kurve

Von: Sabine Schörner

Ein Motorradunfall ereignete sich am Freitag auf der B 13.. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Überholmanöver kam ein 20-jähriger Motorrad-Fahrer in Lenggries zu Sturz. Er kam mit dem Helikopter in die Unfallklinik nach Murnau.

Lenggries – Glück im Unglück hatte nach den Worten der Polizei ein Motorradfahrer (20) aus dem Raum München, der am späten Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 13 im Gemeindebereich Lenggries zwischen Hohenwiesen und Sylvensteinstausee verunglückte. Der 20-Jährige war mit seiner Honda auf der B13 in Richtung Lenggries unterwegs und überholte im Bereich einer leichten Kurve einen Pkw.

Unfall in Lenggries bei Überholmanöver

Aufgrund der Unübersichtlichkeit der Kurve, so die Polizei, bemerkte der Motorradfahrer den entgegenkommenden Skoda eines 28-jährigen Wolfratshausers zu spät und kollidierte mit dessen Fahrzeugfront. Der 20-jährige erlitt bei dem Aufprall mittelschwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen. Der Autofahrer aus Wolfratshauser sowie dessen beiden Mifahrer, 27 und 28 Jahre alt, wurden bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B13 war in Folge des Unfalls für circa eine Stunde komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren laut Polizie die Freiwilligen Feuerwehren aus Fall und Winkl im Einsatz.

