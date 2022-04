„Unsere Hilfe wird weiterhin gebraucht“: Lenggrieser Helfer wieder im Ahrtal

Noch immer katastrophale Zustände haben die Lenggrieser Helferinnen im Ahrtal vorgefunden. © privat

Spendengelder in Höhe von 14 000 Euro haben nun Isarwinklerinnen an die Flutopfer im Ahrtal überbracht Die Not ist dort noch immer groß, berichten sie.

Lenggries – Neun Monate ist es her, dass die Menschen im Ahrtal fast alles durch die Flut verloren haben. Noch immer kämpfen die Bewohner mit den Folgen der Katastrophe. Aus diesem Grund hat sich eine Helfertruppe aus dem Isarwinkel bereits zum vierten Mal auf den Weg ins Flutgebiet gemacht, um dort unter anderem finanzielle Unterstützung zu leisten.

Spendenaufruf per WhatsApp

„Über einen Spendenaufruf auf WhatsApp sind mehr als 14 000 Euro zusammengekommen“, berichtet die Lenggrieserin Anni Dietz, die Hauptorganisatorin der Hilfsaktion. Auch die Helferinnen waren vom Ausmaß der Spendenbereitschaft überwältigt. „Wir hätten nicht erwartet, dass so viel zusammenkommt“, meint die Lenggrieserin. Das Geld haben die Helferinnen persönlich an die Flutopfer verteilt, die „bislang wenig Unterstützung erhalten haben“. Mit im Gepäck hatten sie außerdem selbst gemachte Marmelade und Socken. Die Freude bei den Betroffenen sei immens gewesen, berichtet Anni Dietz.

Schwere Arbeit geleistet und Menschen Blumen geschenkt

Zum Helferkreis gehören drei weitere Mitstreiterinnen: Anni Dietz’ Schwester Elisabeth Fichtner sowie Katherina Aschenloher und Marlene Kellner. Auch bei ihrem jetzigen Besuch haben die Isarwinklerinnen wieder mit angepackt: Unter anderem räumten sie Häuser aus, transportierten Schutt ab und halfen bei der Verlegung eines Rollrasens.

Zusätzlich hatten sich die Isarwinklerinnen eine besondere Aktion überlegt. In einer Gärtnerei vor Ort kauften sie mehr als 200 Frühblüher und übergaben diese zusammen mit selbst gemachten Holzherzen direkt an die Bewohner oder platzierten sie vor den Häusern. „Es tut den Leuten gut, wieder ein bisschen Farbe und etwas Schönes um sich zu haben“, sagt Dietz. Die Ahrtal-Bewohner hätten immer noch mit den seelischen Folgen der Flutkatastrophe zu kämpfen. Viele könnten auch jetzt nicht über das Erlebte sprechen, so die Lenggrieserin.

Packten zum wiederholten Male vor Ort mit an (v. li.): Katharina Aschenloher, Anni Dietz und Lisi Fichtner. © privat

Viele leben noch in Containern

„Dort zu helfen ist eine Herzensangelegenheit“, erklärt Dietz. Denn auch neun Monate nach der Flutkatastrophe herrschten dort „katastrophale Zustände“. Ein Großteil der Ahrtal-Bewohner könnten ihre Häuser immer noch nicht bewohnen und leben derzeit in Ferienwohnungen oder in provisorischen Containersiedlungen. Bei einigen Gebäuden ist der Schaden so groß, dass sie abgerissen werden müssen. Andere Häuser hätten weiterhin keinen Strom, berichtet Dietz. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es dort noch immer aussieht, wenn man sich nicht selbst vor Ort ein Bild gemacht hat.“

Sorge, dass das Ahrtal vergessen wird

Derzeit werde die Flutkatastrophe im Ahrtal allerdings vom Ukraine-Krieg aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verdrängt. „Das Ahrtal darf auf keinen Fall vergessen werden“, warnt die Lenggrieserin. „Unsere Hilfe wird weiterhin gebraucht.“ Der Wiederaufbau werde angesichts der immensen Zerstörungen noch lange Zeit dauern.

Für die Isarwinklerinnen war es mit Sicherheit nicht die letzte Fahrt ins Ahrtal. „Am liebsten würden wir so schnell wie möglich wieder hin“, so Dietz. Allerdings sei das mit Beruf und Kinderbetreuung leider nicht zu realisieren. Mindestens eine weitere Fahrt soll es heuer aber auf jeden Fall noch geben. (Text: Franziska Selter)

Für die Unterstützung der Flutopfer hat Anni Dietz ein Spendenkonto bei der Raiffeisenbank eingerichtet: IBAN DE50 7016 9598 0005 9390 62. Die Spenden sollen bei der kommenden Fahrt ins Ahrtal persönlich an die Betroffenen verteilt werden.

