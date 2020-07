Ganz schön dreist: Ein Paar wollte mit Hilfe eines falschen Attests ohne Mund-Nasen-Schutz in Lenggries Urlaub machen.

Lenggries – Ganz schön dreist: Urlauber wollten mit Hilfe eines falschen Attests ohne Mund-Nasen-Schutz in Lenggries Urlaub machen. Ein Mann (66) aus Hirschberg und seine österreichische Begleiterin (50) betraten am Freitag ein Hotel ohne Mund-Nasen-Schutz – und wurden vom Personal darauf angesprochen. Laut Polizei legte das Paar daraufhin ein „Attest zur Befreiung der Maskenpflicht“ vor. Wie sich nach genauerer Überprüfung herausstellte, ist dieses Attest im Internet als „Blankoformular“ erhältlich. Die beiden hatten sich das Formular ausgedruckt und selbst ausgefüllt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Blanko-Attest ohne persönlichen Besuch beim Arzt ungültig ist und nicht von der bestehenden Maskenflicht in Bayern befreit.

Das Paar erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

