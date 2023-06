Verdacht auf pflegerische Missstände: Durchsuchung in der Lenggrieser Fachklinik

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Fachklinik in Lenggries war Ziel des Polizeieinsatzes. © arp

Ein großes Polizeiaufgebot rückte am Mittwoch an der Fachklinik in Lenggries an. Ermittelt wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung aufgrund pflegerischer Missständen.

Lenggries - Der Einsatz war kaum zu übersehen: Ein Großaufgebot an Polizeikräften rückte am Mittwoch am Bergweg in Lenggries an. Das Ziel der Beamten war die Fachklinik. Auf Anfrage liefert die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Erklärung für den Einsatz: „Seit Mai 2023 werden von der Kripo Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung aufgrund pflegerischer Missstände in einer Fachklinik in Lenggries geführt.“ Die Ermittlungen würden sich aktuell gegen drei Beschuldigte richten. Alle drei seien in Leitungsfunktionen in der Fachklinik in Lenggries tätig.

Durchsuchungen in der Lenggrieser Fachklinik und an den Privatadressen der Beschuldigten

Für die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungsgruppe (EG) Reha eingerichtet. Auf richterliche Anordnung fanden hierzu am vergangenen Mittwoch nun umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in der Klinik in Lenggries statt. Zudem wurden Liegenschaften an mehreren Privatadressen der Beschuldigten durchsucht.

Zahlreiche Beamte verschiedener Dienststellen sind in Lenggries im Einsatz

Neben Beamten der Kriminalpolizeien Weilheim, Garmisch-Partenkirchen, Rosenheim und Miesbach kamen auch Beamte des Polizeipräsidiums München und der Bayerischen Bereitschaftspolizei zum Einsatz.

