B13 nach Lenggries einspurig gesperrt: Verkehrsbehinderung dauert noch länger

Der Bau des Radwegs von Bad Tölz nach Lenggries sorgt aktuell für Behinderungen auf der B13. Die Autofahrer müssen noch einige Zeit mit Staugefahr rechnen.

Gaißach/Lenggries – Der Radweg zwischen Tölz und Lenggries entlang der Bundesstraße 13 wächst. Derzeit bemerken dies vor allem die Autofahrer, denn auf Höhe des Gaißacher Ortsteils Lexen regelt eine Ampel den Verkehr. Nur eine Spur kann momentan benutzt werden.

Sperrung auf B13 zwischen Bad Tölz und Lenggries

Wie der zuständige Abteilungsleiter Martin Herda vom Staatlichen Bauamt in Weilheim auf Anfrage mitteilt, wird dort derzeit ein so genannter Wellstahldurchlass erneuert. Da sich dieser in einem schlechten baulichen Zustand befindet, wird der Durchlass nicht nur für den Radweg verlängert, sondern komplett unter der B13 erneuert. „Im Moment wird der östliche Bereich des Durchlasses erneuert und soweit nach Osten verlängert, dass auch der Radweg mit über den Durchlass geführt werden kann“, so Herda.

In etwa vier Wochen, wenn die Arbeiten dort abgeschlossen sind, wird der Verkehr auf die andere Seite verlegt und der westliche, derzeit noch unter Verkehr befindliche Bereich, erneuert. Dafür werden laut Herda noch einmal zwei Wochen benötigt, in denen der Verkehr nur halbseitig fließen kann und mit Ampel geregelt werden muss. Der Durchlass wird schließlich etwa 27 Meter lang sein und dafür sorgen, dass ein Gewässerarm der Isar an dieser Stelle unter der Straße durchfließen kann.

Radweg zwischen Bad Tölz und Lenggries soll im Oktober fertig sein

Der Abschnitt zwischen Untergries und Wiedmoos soll Ende August asphaltiert werden. Der noch ausstehende Radwegbereich zwischen Wiedmoos und dem Parkplatz auf Höhe Puchen soll Anfang Oktober folgen. Nach Restarbeiten ist derzeit geplant, dass der restliche Radweg mit dem 4,2 Kilometer langen Stück zwischen Gaißach und Bad Tölz bis Ende Oktober komplett fertig gestellt ist.

Mitte Juni wurde wie berichtet bereits ein Teilstück offiziell freigegeben. Zwischen Lenggries und Gaißach darf der Radweg bereits genutzt werden, und zwar vom Tratenbach bis nach Obergries auf 1,8 Kilometern Länge. Gebaut wird an dem neuen Radweg, der eine schnellere Verbindung zwischen Tölz und Lenggries ermöglichen soll seit Juni 2022.

