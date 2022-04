Verlegte Straße schafft Platz für Radweg in die Jachenau

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Radweg von Lenggries in die Jachenau ist mittlerweile zum Teil gebaut. Um wirklich eine durchgehende Verbindung zu schaffen, fehlen aber immer noch Stücke. © arp

Für den Radweg zwischen Lenggries und der Jachenau fehlen immer noch Teilstücke. Die Lenggrieser Verwaltung stellte jetzt eine alternative Vorplanung für den Bauabschnitt bis Leger vor.

Lenggries/Jachenau – Das erste Teilstück des straßenbegleitenden und gemeindeübergreifenden Radwegs von Lenggries in die Jachenau ist seit Herbst 2019 fertig. Der zweite Bauabschnitt sieht auf Lenggrieser Seite die Verlängerung bis nach Leger vor. 2020 hatte Karl Ertl, Leiter des Technischen Bauamts, schon einmal einen Vorentwurf im Gemeinderat vorgestellt. Als in der Folge die präferierte straßenbegleitende Variante näher untersucht wurde, ergaben sich allerdings Probleme.

Keine Eingriffe in den Flutgraben, um Lurche & Co. zu schützen

Hauptschwierigkeit ist, dass der Flutgraben neben der Straße eigentlich nicht angetastet werden sollte, „weil es dort extrem sensible und schützenswerte Bereiche gibt“, sagte Karl Ertl am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats. Lurche und Kriechtiere haben dort ihren Lebensraum. Ohnehin wäre diese straßenbegleitende Variante eben mit Blick auf diesen Graben sehr aufwendig (und teuer) geworden. Angedacht war, Winkelsteine neben der Fahrbahn zu setzen, um den Radweg so quasi an die Straße anzubauen.

Bau durch die Wiesen würde viele Flächen zerschneiden

Alternativ gäbe es die Möglichkeit, den Radweg von der Fahrbahn weg und jenseits der Flutmulde durch die angrenzenden Wiesen zu bauen. Diesen Vorschlag wollte der Gemeinderat aber schon 2020 mit Blick auf den hohen Flächenverbrauch und die zahlreichen Grundstücksverhandlungen mit Privatbesitzern nicht weiterverfolgen. „Außerdem bräuchten wir dann auch weiter vorne wieder ein Bauwerk, um über den Flutgraben zu kommen“, sagte Ertl.

Erst die Staatsstraße verlegen, dann den Radweg bauen

Stattdessen schlägt die Verwaltung nun etwas anderes vor, „durch das sich wesentliche Verbesserungen ergeben“, wie Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) anmerkte. Die Idee ist, einfach die Staatsstraße in diesem Abschnitt ein Stück in Richtung Bergseite zu verschieben. So entsteht Platz für den 2,50 Meter breiten Radweg daneben – ohne, dass der Flutgraben angetastet werden muss. Die Fahrbahn könnte in diesem Zuge gleich saniert und soweit angehoben werden, dass sie – anders als jetzt – nicht mehr im Überschwemmungsgebiet liegen würde und bei Hochwasser „nicht mehr überflutet wird“, sagte Ertl.

Staatliches Bauamt Weilheim findet den neuen Vorschlag gut

Diesen Plan hat die Gemeinde auch schon dem Staatlichen Bauamt in Weilheim – die Behörde plant zwar nicht, bezahlt aber den Bau – vorgestellt. Dort kann man sich das Vorgehen auf diese Weise gut vorstellen. „Natürlich kostet auch die Verlegung der Staatsstraße etwas. Aber letztlich ist es ein Gewinn für alle Beteiligten“, sagte Ertl. Weilheimer Wasserwirtschaftsamt und Untere Naturschutzbehörde wurden ebenfalls bereits mit eingebunden. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Klaffenbacher. „Ich sehe hier große Vorteile gegenüber der bestehenden Planung. Wir brauchen weniger technische Bauwerke und haben weniger Eingriffe in die Natur und weniger Flächenverbrauch.“ Alle Beteiligten hätten diese Variante zudem begrüßt. Diese wird nun weiterverfolgt und konkretisiert.

