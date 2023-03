Verleihung des Lenggrieser Regio-Siegel: „Das ist eine tolle Sache“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Träger des Regio-Siegels (hinten, v. li.) Benedikt und Thomas Kreisl (Bayerische Wellpappen) sowie (ab 4. v. li.) Verena, Christoph und Kilian Willibald mit TI-Chefin Maria Bader, Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (2. v. re.) und Bernhard Simon, Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats. © va

In der jünsgten Lenggrieser Gemeinderatssitzung stand die Verleihung des Regio Siegels an. Zwei ortsansässige Firmen wurden von der Gemeidne ausgezeichnet.

Lenggries – Die Gemeinderatssitzung am Montagabend diente als feierlicher Rahmen für die Verleihung der Lenggrieser Regio-Siegel. Neu ausgezeichnet wurde die Bayerische Wellpappen GmbH & Co. KG aus Fleck. Thomas und Benedikt Kreisl dürfen mit der Firma nun sowohl mit dem Standort-Herkunftszeichen „Ein Unternehmen aus Lenggries“ als auch mit dem Siegel „Ein Produkt aus Lenggries“ für sich werben. Bereits seit drei Jahren führt die Kilian Willibald GmbH aus Schlegldorf das Prädikat „Ein Unternehmen aus Lenggries“. Hier ging es um die Verlängerung des Siegels.

Auszeichnung gibt es seit 2009

Seit 2019 gebe es diese Auszeichnungen, rief Bernhard Simon, Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats, in Erinnerung. Es gehe darum „zu zeigen, was Lenggries zu bieten hat und darum, den Wirtschaftsstandort zu stärken“, sagte Simon. Im Rahmen der damaligen Gewerbeschau wurde die Auszeichnung zum ersten Mal vergeben. Seitdem hat sich die eine oder andere Firma dafür beworben. Allerdings stockte das Ganze in der Corona-Zeit. „Wir wollen das heuer noch mehr publik machen“, kündigte Simon an. Beispielsweise wolle man das Konzept bei Handwerker- und Bauernverein vorstellen, zudem habe Tourist-Info-Chefin Maria Bader einen Flyer entwickelt. „Wir haben einige ortsansässige Firmen, die ihre Bewerbung gerne noch nachholen dürfen“, animierte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher die Wirtschaftswelt.

Weitere Bewerbungen erwünscht

Auch Kilian Willibald kann nur dazu raten, sich zu bewerben. „Das ist eine tolle Sache“, sagte der Firmenchef, der seine Kinder Christoph und Verena – beide sind im Betrieb tätig – mitgebracht hatte. Willibald wirbt seit drei Jahren sehr gerne mit dem Prädikat „Ein Unternehmen aus Lenggries“. „Wir haben uns hunderte Aufkleber machen lassen in allen Größen, haben es auf allen Fahrzeugen und Baugeräten drauf, auf den Briefen und Rechnungsformularen, damit es möglichst weit verbreitet wird.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.