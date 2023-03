Vermisstensuche nach Elfjährigem nimmt glückliches Ende

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auch aus der Luft wurde nach dem Buben Ausschau gehalten. © BRK

Zu einer Vermisstensuche kam es am Sonntagabend in Lenggries. Verschwunden war ein Elfjähriger. Glücklicherweise nahm alles ein gutes Ende.

Lenggries - Gegen 17.30 Uhr wurde der Bub als vermisst gemeldet. Eine größere Suchaktion begann. Zwei Streifen der Polizeiinsepktion Bad Tölz waren im Einsatz. Unterstützung gab es von einer Streife der Zentralen Einsatzdienste Weilheim sowie einem Hundeführer.

Auch ein Polizei-Hubschrauber ist im Einsatz

Auch aus der Luft wurde nach dem Elfjährigen Ausschau gehalten. An der Suche beteiligt war der Polizeihubschrauber Edelweiß. Am Abend veröffentlichte die Polizei dann auch eine Personenbeschreibung, um die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten. Doch kurz danach, gegen 21 Uhr, gab es die erlösende Nachricht: Der Bub war von den Einsatzkräften im Umfeld seiner Wohnanschrift gefunden worden.

Zwei weitere Vermisstensuchen mit glücklichem Ausgang

Zuletzt gab es zwei weitere große Vermisstensuchen im südlichen Landkreis. Beide nahmen ebenfalls ein glückliches Ende. Am 13. März suchten dutzende Rettungskräfte von Polizei und Bergwacht nach einer Wanderin am Jochberg. Am Abend musste sich die Suche irgendwann ergebnislos abgebrochen werden. Die 55-Jährige aus Berg (Landkreis Starnberg) wurde dann aber am nächsten Morgen aus der Luft zwischen Jochberg-Nordwand zwischen Gipfel und Abzweig zur Jocher-Alm entdeckt.

Nur wenige Tage zuvor war eine Benediktbeurerin verschwunden. Auch hier lief eine größere Suchaktion an. Die 28-Jährige wurde nach viertägiger Suche zufälligerweise von Studenten auf Höhe der Eibelsfleckhütte entdeckt - stark unterkühlt, aber lebend.

