Versuchte Einbrüche in Lenggrieser Schule und Kochler Hotel

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zutritt zu einer Schule und einem Hotel wollten sich Unbekannte verschaffen. © Silas Stein/dpa

Zwei Einbruchsversuche gab es im Tölzer Land in den vergangenen Tagen, beide scheiterten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kochel/Lenggries - Zu einem Einbruchsversuch in einem derzeit wegen Betriebsruhe geschlossenen Hotel kam es zwischen Dienstag, 8 Uhr, und Mittwoch, gegen 17 Uhr. Laut Polizei versuchte ein bislang Unbekannter an dem Gebäude in der Kochler Ortsmitte, mehrere Türen aufzubrechen. Dies gelang allerdings nicht. An den Türen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Kochel bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0 80 41/7 61 06-273.

Täterhinweise auch im Fall der Lenggrieser Schule von der Polizei erbeten

Um Täterhinweise bittet die Polizei auch nach einem versuchten Einbruch in Lenggries. Nach Angaben der Beamten versuchte ein Unbekannter zwischen dem vergangenen Samstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in die Mittelschule an der Geiersteinstraße einzubrechen.

Einbruchsspuren an einem Fenster des Schulgebäudes entdeckt

Die Polizei wurde von einem 44-jährigen Mitarbeiter der Schule informiert. Ihm waren bei der Reparatur eines Fenstergriffs in der Schulküche im Untergeschoss Einbruchspuren an einem weiteren Fenster aufgefallen. Die Beamten stellten fest, dass jemand versucht hatte, das Fenster mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln, um in die Schule zu gelangen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 zu melden.

