Viele Einsätze für Lenggrieser Bergwacht

Von: Elena Royer

Teilen

Mehrere Einsätze hatte die Lenggrieser Bergwacht am Wochenende. Das Foto entstand vergangene Woche bei einer Übung. © entstand bei einer Übung. Foto: BW

Die Lengrrieser Berretter hatten am Wochenende einiges zu tun. Mehrmals wurden sie zu Einsätzen wegen Kreislaufbeschwerden, Brüchen und Co. alamiert.

Lenggries – Das schöne Wetter am Wochenende nutzten viele, um draußen zu wandern oder zu radeln. Viel zu tun hatte deshalb an beiden Tagen die Lenggrieser Bergwacht. Am Samstag wurden die Ehrenamtlichen zwei mal als First Responder nach Lenggries gerufen. Einmal wegen einer Handgelenksfraktur und einmal wegen eines Verdachts auf Schlaganfall. Ebenfalls am Samstag stürzte ein E-Biker in der Jachenau. Zu ihm rückte die Bergwacht gemeinsam mit dem Tölzer Notarzt Dr. Tobias Reploh aus. Außerdem gab es noch einen Einsatz für die First Responder in der Jachenau. Nähere Informationen zu diesen Einsätzen gab es von der Bergwacht nicht.

Schönes Sommerwetter am Wochenende beschert viele Einsätze für die Bergwacht

Am Sonntag war die Lenggrieser Bergwacht drei mal gefragt. Einmal mussten die Ehrenamtlichen im Bereich Brauneck/Kogel einen im Baum hängenden Gleitschirm bergen, mit dem die Pilotin am Mittwoch zuvor in den Baum geflogen war. „Das wird häufig erst ein paar Tage später gemacht“, erklärt dazu Bergwacht-Sprecherin Lina Feile. Die Pilotin dagegen konnte die Bergwacht noch am Mittwoch spätabends bergen.

Gleitschirnpilotin bleibt in Baum hängen

Gegen 15.10 Uhr rückte die Bergwacht zu einer älteren Dame aus, die auf der Fahrstraße zum Garland Kreislaufbeschwerden erlitten hatte. „Die Bergwacht brachte die Dame ins Tal, wo sie dem Rettungsdienst übergeben wurde“, berichtet Feile. Wiederum zu einer älteren Dame mit Kreislaufbeschwerden – „vermutlich wegen des warmen Wetters“, wie die Bergwacht-Sprecherin annimmt – wurden die Ehrenamtlichen dann noch mal ein wenig später, nämlich um 15.34 Uhr, an die Streidlalm gerufen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.