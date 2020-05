Vier Bäume gestreift: Unfall am Sylvenstein

Ein Verletzter und Totalschaden am Wagen – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag kurz vor dem Sylvensteinsee ereignete.

Lenggries - Nach Angaben der Beamten war ein 49-jähriger Garmisch-Partenkirchner mit seinem Mazda gegen 8.25 Uhr auf der Bundesstraße 13 von Lenggries kommend in Richtung See unterwegs. Auf Höhe des Kraftwerks kam der Mann in einer lang gezogenen Kurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte mit dem Wagen vier Bäume und blieb dann im Graben liegen.

Rettungshubschrauber fliegt Fahrer in die Klinik

Der Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in die Murnauer Unfallklinik. Nach ersten Erkenntnissen wurde er aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Mit im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehren aus Lenggries und Fall sowie der BRK-Rettungsdienst.

Lesen Sie auch:

In Bad Tölz: 16-Jähriger bedroht 13-Jährigen mit Messer

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Einsatz für die Bergwacht: Spaziergängerin findet zufällig gestürzten Wanderer (84)