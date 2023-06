Vier Grundstücke in Lenggries zu vergeben

Von: Melina Staar

Die Pfarrei St. Jakob in Lenggries vergibt nun vier Grundstücke. © arp

An der Georg-Messmer-Straße in Lenggries vergibt die Pfarrei St. Jakob nun vier Grundstücke für vier Einfamilienhäuser. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an einheimische Familien. Bewerbungen werden jetzt entgegengenommen.

Lenggries – Die Wohnungsnot in der Region ist wohl bekannt. Sowohl Häuser als auch Grundstücke sind kaum auf dem Markt. Für Erleichterung kann nun in Lenggries die Bekanntmachung der Pfarrei St. Jakob sorgen: Sie vergibt vier Baugrundstücke für frei stehende Einfamilienhäuser im Erbbaurecht.

Laut einer Pressemitteilung befinden sich die Grundstücke in der Georg-Messmer-Straße, also sehr zentral gelegen. Die Flächen haben eine Größe zwischen 338 und 623 Quadratmetern und werden ab einem monatlichen Erbauzins von 495 Euro vergeben. Da die Grundstücke noch erschlossen werden müssen, kommen diese Kosten noch oben drauf.

Die Grundstücke sind im Besitz der Pfarrpfründestiftung, erklärt der Lenggrieser Pfarrer Josef Rauffer. Diese Stiftung sei „uralt“ und ursprünglich für den Unterhalt des Pfarrers zuständig gewesen. „Heute ist sie nicht mehr relevant.“ Alle Einnahmen gehen an die Diözese, die daraus die Gehälter der Priester bezahlt.

Häuser sind gleich groß, nur Grundstücke unterschiedlich

Das Grundstück in Lenggries, das der Stiftung gehört, wird in Teilen von einer Gärtnerei als Abstellfläche genutzt. Einen anderen Teil hat die Gemeinde als Parkplätze für die Fachklinik gepachtet. „Es wurde nun entschieden, dort Wohnraum zu schaffen, weil dieser dringend nötig ist“, sagt Rauffer. Die in Erbpacht vergebenen Grundstüke werden von der Diözese verwaltet, auch die Einnahmen fließen dort hin. Ein Makler kümmert sich um die Interessenten für die Grundstücke. Ein genehmigter Vorbescheid des Landratsamts für vier Grundstücke und eine Gemeinschaftsfläche existiere bereits. Demnach ist die Bebauung mit vier Einfamilienhäusern mit Keller, Erd-, Ober- und Dachgeschoss sowie jeweils drei Stellplätzen zulässig. „Die Häuser sind alle gleich groß, nur die Grundstücke sind unterschiedlich“, sagt Rauffer. Entsprechend ist auch die Erbpacht unterschiedlich hoch.

Die Pfarrei habe ein Mitspracherecht, an wen die Grundstücke vergeben werden sollen. Aufgrund des Preises unterhalb des Marktniveaus wolle man vor allem Einheimische ansprechen, „je nachdem, wie die Nachfrage ist“. Erste Interessenten hätten sich aber bereits gemeldet. Natürlich bekomme auch er als Pfarrer mit, wie sehr die Wohnungsnot die Menschen beschäftige.

„Die Grundstücke, die wir jetzt vergeben, liegen im Zentrum und sind deshalb ganz attraktiv“, ist er sicher. Erbpacht sei allerdings eine ganz spezielle Sache, räumt er ein. Denn alle zwei bis drei Jahre werde der Index an die jeweiligen Verhältnisse angepasst. „Es ist also ein bisschen Ungewissheit dabei.“ Auf der anderen Seite sei es immer noch besser, als sich ein Grundstück zu kaufen. Zumal die Erbpacht über 70 bis 100 Jahre laufe und somit langfristige Sicherheit biete.

Informationen

Wer sich für eines der Grundstücke interessiert, kann sich bei Martin Klein von der Deutschen Erbbaurechtsconsulting GmbH melden unter 089/1 43 40 63 60 oder per E-Mail unter info@deutsche- erbbaurechtsconsulting.de.

