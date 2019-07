Vier maskierte Männer überfallen Spielcasino in Lenggries

Vier maskierte Männer überfielen in der Nacht zum Sonntag ein Spielcasino in Lenggries. Sie waren mit einem Messer bewaffnet.

Lenggries - Der Überfall auf das Casino in Lenggries ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Nach Angaben der Polizei betraten die maskierten Täter gegen 3 Uhr das Spielcasino an der Lerchkogelstraße.

Mit einem Messer bewaffnet forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bewaffneter Raubüberfall: Täter sind weiterhin flüchtig

Die sofort nach Bekanntwerden des Raubes eingeleitete Großfahndung unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd und mit Unterstützung zahlreicher Streifen umliegender Dienststellen, führte nicht zum Erfolg. Die Täter sind weiterhin flüchtig.

Erste Ermittlungen vor Ort wurden noch am Tatabend vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim vorgenommen, berichtet das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung.

Überfall auf Spielcasino: Täterbeschreibungen liegen vor

Folgende Täterbeschreibung liegt von den vier Männern vor: Die Täter sind etwa 25 bis 35 Jahre alt, vermutlich südländisch und ungefähr 1,85 Meter groß. Die Täter waren alle dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullis. Alle vier waren vermummt. Einer der Täter sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei fragt jetzt: Wer kann sachdienliche Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Wer konnte verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Spielcasinos machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 08821/917-0 entgegen.

