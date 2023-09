„Visionär mit Weitblick“: Lenggries nimmt Abschied von Manfred Baumgärtel

Von: Alois Ostler

Teilen

Das Requiem für Manfred Baumgärtel fand am Freitag in St. Jakob statt. © ao

Lenggries nimmt Abschied von Manfred Baumgärtel: Nach dem Requiem wurden die Verdienste des Verstorbenen gewürdigt.

Lenggries – Die Gemeinde Lenggries hat am Freitag „Abschied von einem ganz besonderen Mitbürger“ genommen. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher würdigte nach dem Requiem für Manfred Baumgärtel den Verstorbenen als „Visionär mit großem Weitblick“. Er habe entscheidende Weichen gestellt „für eine gesunde und zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde“.

Baumgärtels Libelingszitat: „Passt’s ma auf Lenggries auf, damit’s net verschandelt wird.“

Der CSU-Ortschef Bernhard Simon nannte Baumgärtel eine sowohl in Bayern als auch in ganz Deutschland hoch angesehene Persönlichkeit, die „unwahrscheinlich viel für Lenggries geleistet hat“. Die CSU sei ihm zu großen Dank verpflichtet und werde seinem Lieblingszitat treu bleiben: „Passt’s ma auf Lenggries auf, damit’s net verschandelt wird.“ Die stellvertretende CSU-Generalsekretärin Tanja Schorer-Dremel bezeichnete Baumgärtel als „Urgestein der bayerischen CSU“, die er von 1982 bis 1991 als Geschäftsführer geleitet hatte. Er habe immer das Ohr an der Basis gehabt und sei so schon damals (gemäß dem erst 2002 etablierten Partei-Slogan) „näher am Menschen“ gewesen.

Generalsekretär der Hanns-Seidl-Stiftung würdigt die Verdienste

Generalsekretär Oliver Jörg von der Hanns-Seidl-Stiftung würdigte seinen Vorvorgänger als Politprofi, der als wichtiger Gestalter und Ideengeber von 1991 bis 2004 für die Stiftung tätig war.

„Wie schön muss es erst im Himmel sein, wenn er von unten schon so schön aussieht.“ Mit diesem Sterbebild-Spruch skizzierte Pfarrer Leo Sobik den Verstorbenen, dessen Arbeit vom christlichen Menschenbild geprägt gewesen sei. Seine Liebe galt seiner Frau Annemarie, mit der er 61 Jahre verheiratet war, den beiden Töchtern und deren Familien sowie der Natur seiner Heimat. Sobik feierte das Requiem zusammen mit Diakon Walter Schwind. Die Trauerfeier wurde vom Kirchenchor und der Lenggrieser Blaskapelle mitgestaltet.

Baumgärtel war in der Nacht zum vergangenen Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben. ao