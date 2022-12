Vollkommen rein: Ein Blick in den Lenggrieser Hochbehälter

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Je 1500 Kubikmeter Trinkwasser finden in jeder der beiden Kammern Platz. Das reicht, um den Tagesbedarf des Dorfs zu decken. © arp

Zur Einstimmung auf Weihnachten öffnen wir jeden Tag ein Fenster, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt. Heute geht es um ein verstecktes Bullauge, das den Blick aufs Lenggrieser Trinkwasser eröffnet.

Lenggries – Wer von Lenggries aus zur Denkalm wandert, kommt fast am Beginn des Wanderwegs an einem großen Erdhügel vorbei. Eingefasst ist das Ganze von einem Zaun. Möglicherweise hat sich der eine oder andere schon etwas über das Gebilde gewundert. Aber gut versteckt verbirgt sich in diesem Hügel der Hochbehälter der Gemeinde und damit ein zentrales Element der Wasserversorgung.

Blau schimmert das vollkommen klare Wasser in den beiden Kammern

Hinter der Eingangstür führen Stufen nach unten. Zwei schwere Stahltüren links und rechts bilden die Zugänge zu den beiden Kammern des Hochbehälters. Öffnen kann man die Türen natürlich nicht, schließlich befinden sich direkt dahinter jeweils 1500 Kubikmeter bestes Trinkwasser. Ein kleines Bullauge im oberen Teil der Tür gewährt aber einen Blick auf das kostbare Gut. Blau schimmert das vollkommen klare Wasser. „Das ist saubere Ware“, sagt Wassermeister Thomas Obermüller und klingt dabei durchaus ein wenig stolz.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Direkt aus dem Brunnen in Leger stammt das kühle Nass – und kühl ist es tatsächlich. „Sieben bis acht Grad“ habe es, wenn es aus dem Hochbehälter ins etwa 70 Kilometer umfassende Leitungsnetz des Dorfs strömt, erklärt Obermüller, der seit 2015 Wassermeister bei der Gemeinde ist. Geöffnet werden die Türen nur, wenn die Kammern leer sind und eine Reinigung ansteht. Das sei aber nur sehr selten notwendig, weil das Lenggrieser Wasser eben so sauber sei.

3000 Kubikmeter Wasser fasst der Lenggrieser Hochbehälter

2013 begann der Bau des neuen Hochbehälters. Fast 40 Meter lang, 16 Meter breit und sechs Meter hoch ist das Gebäude aus Beton, das die zwei Kammern enthält. Die 3000 Kubikmeter Wasser, die in ihnen Platz finden, decken den Tagesbedarf, der in Lenggries bei etwa 2500 Kubikmetern liegt und stellen den Brandschutz sicher. „Das Wasser tauscht sich also täglich etwa einmal aus“, sagt Obermüller.

Vier Monate nach Baubeginn hatte die Gemeinde im September 2013 zu einem Tag der offenen Tür auf die Baustelle eingeladen. Eine der beiden Kammern war da nach oben hin noch offen. Die einmalige Gelegenheit der Besichtigung nutzten damals zahlreiche Interessierte.

Versteckt in diesem Erdhügel am Wanderweg zur Denkalm befindet sich der Hochbehälter der Gemeinde. © arp

Das Erdreich sorgt für eine gewisse Isolierung

Als der Betonbau im Frühjahr 2014 fertig war, wurde er mit Erde überschüttet. Daher sieht man heute eben nur noch einen grünen Hügel. Das ist übrigens keine ästhetische Frage. Die Erde sorgt für eine gewisse Isolierung und dafür, dass sich das Wasser im Sommer nicht aufheizt.

Um den idealen Standort zu finden, gab es im Vorfeld einige Untersuchungen. Das Areal neben dem Wanderweg auf 752 Metern Höhe war am besten geeignet, um sowohl das Dorf als auch Schloss Hohenburg zu versorgen. Das wusste man offenbar auch schon 1934. Damals war nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft der alte Hochbehälter der Gemeinde errichtet worden. Dieser fasste allerdings nur 400 Kubikmeter.

Der alte Hochbehälter ist mittlerweile abgebrochen

Dass das für ein 10 000-Einwohner-Dorf viel zu wenig ist, zeigte sich während des Baus des neuen Hochbehälters. Durch einen Rohrbruch in der Nähe der Jugendherberge versickerte eine ganze Menge Wasser einfach im Untergrund. Bis der Schaden genau lokalisiert und behoben war, war der Hochbehälter leer. Einige Bürger meldeten sich damals schon besorgt bei der Gemeinde, weil kaum noch Wasser aus dem Hahn kam. Der alte Hochbehälter ist mittlerweile abgebrochen, der Hügel verschwunden.

Führungen für Schulklassen sind möglich

In den Neubau investierte die Gemeinde 2,3 Millionen Euro. Etwa die Hälfte floss in den Behälter, der Rest in den Leitungsneubau.

Natürlich ist das Betriebsgebäude immer verschlossen – und damit auch der Blick durch die Bullaugen verwehrt. Beispielsweise Schulklassen können bei der Gemeinde aber Besichtigungstermine vereinbaren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.