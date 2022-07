Vom Altmühltal bis nach Korea: Lenggrieser Firma baut Kletteranlagen auf der ganzen Welt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Für den 3D-Konfigurator gab es den Bayerischen Staatspreis. Das Foto zeigt (v. li.): Frank Hüpers (Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer München & Oberbayern), Hans Peter Wollseifer (Präsident, Zentralverband des Deutschen Handwerks), Sara Kern (Marketing KristallTurm), Hartwig von Bülow (HWK), KristallTurm-Geschäftsführer Heinz Tretter, Barbara Peinel (HWK) und Handwerkskammer-Präsident Franz Xaver Peteranderl. Foto: Michael Schumann/HWK © Michael Schuhmann

Das Lenggrieser Unternehmen KristallTurm baut Kletteranlagen auf der ganzen Welt. Gerade wurde es erneut mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.

Lenggries – Alles begann am 14. August 2007. An diesem Tag eröffnete Heinz Tretter zusammen mit Barbara Eckstein am Fuß des Braunecks einen Hochseilgarten: 90 Kletterstationen auf drei Ebenen, angeordnet zwischen 18 Douglasienstämmen. 15 Jahre später beschäftigt Tretter rund 50 Mitarbeiter an den Standorten in Lenggries und Achenkirch. Seine Firma heißt mittlerweile KristallTurm – und Hochseilgärten made in Lenggries stehen auf der ganzen Welt. „Nur in Südamerika haben wir noch nichts gemacht“, bedauert Tretter.

Auf einer Weltkarte sind alle Projekte mit Nadeln markiert

Auf einer Weltkarte im Flur des Firmengebäudes an der Bretonenbrücke hat er mit Pins markiert, wo KristallTurm-Anlagen stehen. Es gibt welche in Kanada und den USA, China, Malaysia und Japan, Australien, in den Emiraten, Nigeria oder auch Großbritannien. Eine sei gerade auf dem Weg nach Korea, sagt Tretter. „Und wir bauen im Moment in Wales und dann im Altmühltal.“ Eine weitere Anlage entsteht zudem am Münchner Flughafen – „die bleibt dort aber nur während der Sommerferien“.

Staatspreis für den neuen 3D-Konfigurator

Damit seine Kunden noch genauer wissen, was sie wollen und auch eine konkrete Vorstellung davon haben, wie das Produkt am Ende aussehen wird, können sie die Anlage seit einiger Zeit online an einem 3D-Konfigurator zusammenstellen. Für diese Innovation wurde die Firma vergangene Woche auf der Internationalen Handwerksmesse in München mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.

In der Corona-Zeit mussten Aufbau-Anleitungen reichen

Die Auftragslage ist gut – daran hat auch Corona nichts geändert. „2020 haben wir vor allem alte Aufträge abgearbeitet. Sobald 2021 Lockerungen kamen, wurde auch wieder bestellt“, sagt Tretter. Allerdings verhinderten die Reisebeschränkungen und Quarantäneauflagen, dass die Anlagen von eigenen Mitarbeitern aufgebaut wurden. „Deshalb haben wir Mordsaufbauanleitungen geschrieben“, sagt Tretter. So richtig habe das aber nicht überall funktioniert, fügt er schmunzelnd hinzu. In den USA und Australien würden seine Mitarbeiter daher nun gerade noch einmal nachbessern.

Arbeiten am Großprojekt „Tegernsee phantastisch“

In Lenggries und Achenkirch wird derweil an den nächsten Großprojekten gearbeitet. Eines davon ist „Tegernsee phantastisch“ von Unternehmer Korbinian Kohler. In zwei Hallen entstehen auf 2700 Quadratmetern zwei Spiel- und Unterhaltungswelten. Unter anderem wird es dort einen Hochseilgarten in einer komplett abgedunkelten Halle geben. Lichtinstallationen markieren den Weg. So kann auch der Anschein erweckt werden, als würden sich tiefe Schluchten unter dem Kletterer öffnen. Für die zweite Halle fertigt KristallTurm Fassaden von Holzhäuschen, die dort stehen werden. Jedes ist nach einem realen Vorbild gestaltet. Jedes Original wird von Unternehmer Kohler betrieben. Dazu zählen die Hotels „Bussi Baby“ und „Bachmair Weissach“, das Wallberghaus und Wildbad Kreuth. Außerdem entsteht die wohl größte Glasboulderwand der Welt. Auch die baut Tretters Team.

35 Meter hoher Aussichtsturm für Virginia Beach

In der neu errichteten Halle in Achenkirch wartet dagegen ein anderes Großprojekt darauf, in Container verpackt und in die USA verschifft zu werden. 35 Meter hoch soll der Aussichtsturm in Virginia Beach werden, von dem aus man unter anderem das Starten und Landen der Kampfjets auf der nahen Airbase beobachten kann. Der Aufgang ist barrierefrei und rollstuhlgerecht. Runter geht’s über die Edelstahlrutsche. Weil das Ganze auf einer Insel steht, auf die nur eine kleine Brücke führt, dürfe kein Bauteil schwerer als 800 Kilo sein. Auch ein Kran kann nicht dorthin, um beim Aufbau zu unterstützen. „Deshalb müssen wir ein sich selbst mit aufbauendes Kettenzugsystem zur Montage mitliefern“, erklärt Tretter.

Der 35 Meter hohe Aussichtsturm wird in Virginia Beach aufgebaut. © KristallTurm

Nicht alle neuen Ideen funktionieren

Getüftelt an neuen Dingen wird viel bei KristallTurm. „Ich hätte gerne jede Woche was Neues“, sagt Tretter. Gerade entstehen die Pläne für die perfekte Schiffschaukel auf der Lenggrieser Festwoche.

Nicht alles aber funktioniert. Die Entwicklung eines Radllifts, mit dem man sich im Hochseilgarten nach oben strampeln kann, hat Tretter aufgegeben. „Wir haben es drei Jahre lang probiert. Aber für das Budget, das wir haben, ist es zu anspruchsvoll.“ Auch Vierer-Wippen baut er nicht mehr. In der Praxis würden die einfach nicht so gut funktionieren. Deshalb setzt er jetzt eher auf Sechser-Wippen. Eine davon steht seit Kurzem vor dem Tölzer Jugendcafé.

Ausstattung von Kinderspielplätzen als weiteres Standbein

Die Ausstattung von Kinderspielplätzen ist übrigens ein weiteres Standbein des Lenggrieser Unternehmens. Die Idee sei entstanden, weil er nach den vielen internationalen Aufträgen, die mit vielen Reisen verbunden sind, gerne auch mal wieder was Regionales machen wollte, sagt Tretter. Nun entstehen Spielschiffe, Abenteuerpfade und Boulderwände, die in der Region verbaut werden.

Fachkräfte und Auszubildende werden gesucht

Angesichts des Erfolgs: Freut man sich da eigentlich trotzdem noch über Auszeichnungen wie den Bayerischen Staatspreis? „Der Preis ist super“, sagt Heinz Tretter. Derartige Auszeichnungen würden auch dabei helfen, als Unternehmen noch bekannter zu werden. Das sei wichtig, um neue Mitarbeiter zu finden. „Denn wir haben viel zu wenig Leute.“ Zimmerer, Schlosser und Schreiner sucht Tretter. „Wir bilden auch aus“, sagt er – aber auch hier fehle es leider an Bewerbern. Vielleicht spült die zusätzliche Aufmerksamkeit durch den mit 5000 Euro dotierten Preis nun aber den einen oder anderen Interessierten an – damit Tretter vielleicht schon bald die nächste Nadel in seine Weltkarte stecken kann.

