Vom Kino zur Medizintechnik: Lenggrieser entwickelt mit seinem Team besonderes 3D-Operationsmikroskop

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Arriscope bietet nicht nur eine gestochen scharfe, räumliche Bildgebung. Der Operateur kann gleichzeitig in seinem Sichtfeld weitere Daten einblenden – ohne den OP-Bereich aus dem Blick zu verlieren. Zudem können die Bilder in 3D oder 2D als Live-Stream übertragen werden. © MSI

Der Lenggrieser Hans Kiening war früher in der Filmtechnik engagiert. Dann stellte er sich einer neuen Herausforderung.

Lenggries – Hans Kiening ist ein Tüftler. Früher ging es bei ihm um Filmtechnik. Über 20 Jahre lang arbeitete der Lenggrieser für die Münchner Firma Arri, die sich auf Kameras, Beleuchtung und Digitaltechnik spezialisiert hat. An der Entwicklung von drei Produkten, die später mit dem Technik-Oscar ausgezeichnet wurden, war Kiening beteiligt. Vor gut zehn Jahren stellte sich der 54-Jährige dann einer neuen Herausforderung und entwickelte mit seinem Bruder Martin und weiteren Teammitgliedern das Arriscope, das weltweit erste hochauflösende digitale 3D-Operationsmikroskop. 2019 erlangte das rund 300 000 Euro teure Gerät Marktreife, mittlerweile steht es in 20 Kliniken in Deutschland, aber auch in Oslo, Stanford und Kopenhagen.

Bilder im Live-Stream

Wurde es anfangs im Bereich HNO eingesetzt, wird es mittlerweile auch bei Augenoperationen verwendet. Das Gerät bietet nicht nur eine gestochen scharfe, räumliche Bildgebung. Der Operateur kann gleichzeitig in seinem Sichtfeld weitere Daten einblenden – ohne den OP-Bereich aus dem Blick zu verlieren. Zudem können die Bilder in 3D oder 2D als Live-Stream übertragen werden – beispielsweise, wenn ein weiterer Experte zu Rate gezogen werden soll. Dessen Markierungen oder Vorschläge werden direkt im Sichtfeld des Operateurs eingeblendet. Auch für die Ausbildung ist diese Technik ideal.

Geboren wurde die Idee im Prinzip aus der Not heraus. 2009 eroberte James Camerons „Avatar“ mit revolutionärer 3D-Technik auch die deutschen Kinos. Arri stürzte das in eine Krise, das Münchner Unternehmen habe damals noch nicht über eine für 3D-Filme notwendige Digitalkamera verfügt, die im kommerziellen Stil hätte verkauft werden können, sagt Kiening. Allerdings wurden ab 2010 etwa 90 Prozent aller Filme digital produziert. „Also wurde überlegt, was man noch machen könnte – außer Kino“, sagt der 54-Jährige. Relativ schnell rückte der Medizinbereich in den Fokus – auch weil es nicht der erste Ausflug von Arri in diese Richtung war. In den 1970er-Jahren hatte das Unternehmen die erste und einzige Röntgen-Filmkamera entwickelt. „Daher erschien es als gute Idee, in diesem Bereich wieder anzufangen“, sagt Kiening.

Erfahrungen im OP gesammelt

Dass es um medizinische Bildgebung gehen sollte, war klar. Auf der Suche nach der richtigen Idee half Kiening auch seine Freundschaft mit Dr. Claus Kiehling, den er über den Tölzer Rotary-Club kennenlernte. Kiehling, damals Chefarzt der Chirurgie an der Asklepios-Stadtklinik, „hat mich in den OP mitgenommen und mir gezeigt, wo es aus seiner Sicht klemmt“, erinnert sich der Lenggrieser. Die Idee, aus der neuen Arri-Digitalkamera ein volldigitales 3D-Operationsmikroskop zu entwickeln, wurde geboren.

Hans Kiening ist Geschäftsführer der Munich Surgical Imaging GmbH. © privat

Rund 30 Millionen Euro für die Entwicklung

Ab 2012 baute Kiening innerhalb von Arri eine Medizintechnikfirma auf und widmete sich mit seinem Bruder und seinem Team dem Projekt. Bis heute flossen etwa 30 Millionen Euro in die Entwicklung. In den ersten Jahren sei man „mit einem guten Stück naiven Optimismus“ an die Sache herangegangen, sagte Kiening einmal in einem Interview. Möglicherweise lag es an diesem Optimismus, dass dem Unternehmen in den sieben Jahren zwischen Idee und Marktreife nicht die Luft ausgegangen ist. Dennoch habe es natürlich „unzählige Momente“ des Zweifelns gegeben. „Wenn Ihr Produkt im OP eingesetzt wird, dann geht es manchmal um Leben und Tod.“ Aber letztlich sei das der Ansporn gewesen, „unser Produkt so gut zu machen, wie wir nur können“.

So sieht das Gerät im Ganzen aus. © MSI

Vorstellung auf Messen

Ein großer Schritt nach vorne war, als 2014 ein Profi aus dem Medizintechnik-Vertrieb ins Team geholt wurde. Daraus seien Kontakte entstanden, „die uns bei der Zertifizierung geholfen haben“, so Kiening. Der letzte große Umbruch stand dann 2020/21 an: Nach Differenzen mit dem neuen Vorstand verließ Kiening mit seinem Team Arri, gründete die Munich Surgical Imaging GmbH und fand unter dem Dach des Unternehmens Heidelberg Engineering (HE) eine neue Heimat. Und nicht nur das: HE bereicherte das ursprüngliche Gerät mit neuer Technik aus dem Bereich der Augenheilkunde. „Mit der optischen Kohärenz-Tomografie – kurz OCT – kann man ähnlich wie bei einem Ultraschall unter die Oberfläche schauen“, erklärt Kiening. Bei einer Augen-OP kann sich der Arzt also weitere Perspektiven einblenden lassen, die ihm genau zeigen, wie tief er sich im Auge befindet. Vor wenigen Monaten wurde das ophthalmologische Mikroskop auf mehreren europäischen und amerikanischen Messe vorgestellt. Die Rückmeldungen seien mehr als positiv gewesen, sagt Kiening. Die Hoffnung lautet daher, dass aus dem Start-up heuer eine wirtschaftlich tragfähige Firma wird, „Und“, sagt Kiening, „die Zeichen stehen gut.“

