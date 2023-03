Von der Brücke bis zum Klo: Lenggries beschließt Haushalt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Haushalt für das laufende Jahr stand auf der Tagesordnung der jüngsten Lenggrieser Ratssitzung. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Der Gemeinderat Lenggries beschloss in der jüngsten Sitzung den Haushalt. Die ersten Projekte wurden schon auf den Weg gebracht.

Lenggries – Ausführlich beraten worden war der Lenggrieser Haushalt bereits im Hauptausschuss (wir berichteten). Daher war das Zahlenwerk im Gemeinderat recht schnell abgehandelt und einstimmig beschlossen. Auch die ersten Projekte wurden direkt auf den Weg gebracht.

Von denen gebe es in diesem Jahr einige – „von kleinen bis hin zu sehr großen“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Das größte ist der Neubau des Pflegeheims. Neun Millionen Euro an Krediten sind dafür in diesem Jahr notwendig. Bis zum Jahresende steigt der Schuldenstand der Gemeinde damit voraussichtlich auf 9,7 Millionen Euro. Noch nicht ganz bezahlt hat die Gemeinde zudem den Kauf der ehemaligen Kaserne. Hier besteht noch eine Restschuld von rund 1,3 Millionen Euro. Da die Finanzierung aber über „Bayerngrund“ abgewickelt wurde, taucht das im Haushalt nur als Randnotiz auf. 500 000 Euro dieser Restschuld sollen heuer getilgt werden.

Beraten wurde über Haushaltsaufstellung bereits im Hauptausschuss

Vize-Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) dankte Kämmerer Michael Wenig. In Zeiten wie diesen mit vielen Unwägbarkeiten sei das Aufstellen eines Haushalt „bestimmt eine spannende Sache und bei Gott nicht einfach“. In der Folge wurde dann gleich noch ein ganzer Schwung an Maßnahmen beschlossen, für die Ausschreibungen vorbereitet werden sollen. Dazu zählt die Erneuerung der Hirschbachbrücke. „Die haben wir 2022 verschoben, wollen sie jetzt aber umsetzen“, so Klaffenbacher. Der Genehmigungsbescheid im wasserrechtlichen Verfahren liege bereits vor, ebenso die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn, erläuterte Wenig. Die Gemeinde rechnet für den Brückenbau mit rund 600 000 Euro. Zu den Fördermitteln könne man erst etwas sagen, wenn die Ausschreibungsergebnisse vorliegen, so der Kämmerer.

Lenggries: Haushalt einstimmig beschlossen

Ebenfalls genehmigt wurde die Errichtung eines weiteren Wasserzählerschachts samt der dazugehörigen Messtechnik für rund 46 000 Euro. Es sei der letzte, der noch fehle, „um Leitungsbrüche besser lokalisieren zu können“, sagte Klaffenbacher. Wie berichtet versickern mehr als 50 Prozent des geförderten Trinkwassers in Lenggries ungenutzt im Untergrund. Diese Wasserverluste möchte die Gemeinde reduzieren.

„Sehr in Mitleidenschaft gezogen“ sind die Bodenbeläge in der Grundschule Wegscheid. Die Gemeinde setzt bei der Sanierung laut Klaffenbacher auf Linoleum. Rund 80 000 Euro müssen investiert werden. Die Ausschreibung der Arbeiten wurde beschlossen. In der Grund- und Mittelschule Lenggries wird heuer ein weiterer Anlauf unternommen, die WC-Anlagen zu sanieren. Das war schon 2022 geplant, damals gingen nach der Ausschreibung aber einfach keine Angebote ein. „Ich hoffe, dass wir das heuer endlich durchführen können“, so Klaffenbacher. 80 000 Euro sind veranschlagt. Markus Ertl (FWG) bat darum, bei der Sanierung auf die Barrierefreiheit zu achten. Gerade bei der Farbgestaltung könne man vieles für Menschen mit einer Sehbehinderung tun.

120 000 Euro für barrierefreie Bushaltestellen

Einiges an Geld – rund 120 000 Euro – steckt die Gemeinde in den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Los geht es damit am Bahnhof (wir berichteten). Außerdem in Angriff genommen wird die Haltestelle am Kalkofenweg. In diesem Bereich stünden ohnehin Arbeiten an, um dort die öffentliche Toilette zu errichten, erklärte Klaffenbacher. In diesem Zug wird der barrierefreie Umbau des Busstopps gleich miterledigt.

Die eine oder andere Ertüchtigung „vor allem im Bereich der Küche“ wird laut Klaffenbacher im Alpenfestsaal anstehen, bevor ein neuer Pächter übernimmt. Wie berichtet hören die derzeitigen Wirte aus Altersgründen zum Jahresende auf. Die Gemeinde ist derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger. Erst in Absprache mit dem neuen Wirt werde man genau sagen können, was nötig ist und welche Kosten entstehen. „Das orientiert sich an der Konzeption des neuen Pächters“, so Klaffenbacher. Aber auch hier wurde die Verwaltung beauftragt, die Ausschreibung vorzubereiten.

Beim geplanten Ausbau des Nahversorgungsnetzes, um neues Pflegeheim und Haus der Senioren anzuschließen, ist es unklar, ob der heuer erledigt werden kann. „Es könnte schwierig werden, eine Fachfirma zu finden“, sagte Wenig. Daher wäre es denkbar, dass diese Maßnahme ins kommende Jahr verschoben werden muss. 400 000 Euro sind jedenfalls dafür eingeplant.

