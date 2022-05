Von der Sauna bis zum Schwermetall im Wasser: Bürger fragen, Rathauschef antwortet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Beantwortete zahlreiche Bürgerfragen: Der Lenggrieser Rathauschef Stefan Klaffenbacher. © Pröhl

Ein großes Feld umfassten die Bürgerfragen in der Lenggrieser Bürgerversammlung. Ein Großteil war im Vorfeld schriftlich eingereicht worden. Die Fragen reichten vom Mobilfunk bis zur Sauna.

Lenggries - Bürger Heiner Schwab wollte unter anderem wissen, was aus der Informationsveranstaltung in Sachen 5G geworden sei. Die werde man nun anbieten, nachdem Veranstaltungen wieder möglich seien, antwortete Rathauschef Stefan Klaffenbacher.

Brachte der Sahara-Staub Schwermetalle mit?

Ursula Weinhuber vermutete, dass der Sahara-Staub, der kürzlich über Bayern gezogen war, Schwermetalle mit sich gebracht habe. „Wie lange dauert es, bis die im Trinkwasser landen“, wollte sie wissen. Es gebe keinerlei Hinweise, dass es hier eine Gefahr gebe, sagte Klaffenbacher. „Die Qualität unseres Wassers ist äußerst konstant und wird regelmäßig untersucht.“ Egal ob Blei, Nickel oder Mangan – alle Messergebnisse seien weit unter den zulässigen Grenzwerten.

Ärger über Radl-Raser auf Fußweg am Tratenbach

Dass der Spazierweg am Tratenbach von Radfahren „in halsbrecherischer Geschwindigkeit als Rennstrecke“ genutzt werde, beklagte eine Familie. Auch den Reitern sei schwer auszuweichen. Klaffenbacher betonte, dass es sich hier ausschließlich um einen Fußweg handle, die Beschilderung sei entsprechend. „Es ist kein Radweg und auch kein Reitweg.“ Der angeregte Einbau von Hindernissen erschwere allerdings den Unterhalt. Weitere Schilder würden die „einzelnen Unbelehrbaren“ vermutlich nicht abhalten. „Wir können nur immer appellieren, Rücksicht zu nehmen.“

Mehr Aufenthaltsqualität für Radler und Fußgänger im Ortskern

Oskar Kiraly wünscht sich im Ortskern mehr Aufenthaltsqualität für Radfahrer und Fußgänger – unter anderem durch mehr Sitzbänke und bessere Abstellmöglichkeiten für Radl. Eine „Ideenwerkstatt“ mit Bürgerbeteiligung könnte er sich dazu gut vorstellen. Die Abstellmöglichkeiten seien tatsächlich ausbaufähig, sagte Klaffenbacher. Eine Bürgerbeteiligung in Sachen Ortskerngestaltung sei allerdings nicht so einfach. Es gehe hier oft um Privatflächen. „Es können ja nicht die Bürger entscheiden, wie bei jemandem die Hofeinfahrt auszusehen hat.“ Kiraly wünscht sich zudem noch eine Baumschutzverordnung, die Klaffenbacher aber schwierig umzusetzen findet.

Was ist aus der geplanten Sauna für die Isarwelle geworden?

Ob die Sauna an der „Isarwelle“ überhaupt noch ein Thema sei, wollte Michael Schnaderbeck wissen. „Sie ist nicht komplett vergessen“, sagte Klaffenbacher. Zum Thema Sanierung der „Isarwelle“ werde es eine ausführliche Klausurtagung des Gemeinderats geben.

Anregungen für Wegscheid

Einen ganze Schwung von Fragen hatte Alois Leichmann sen. eingereicht. Er regte an, den Wanderweg auf der Westseite der Isar Richtung Wegscheid zu verbreitern und so auch für Radler nutzbar zu machen. Das werde man prüfen, sagte Klaffenbacher. Schlechter sieht es für den Vorstoß von Leichmann aus, auf dem kurzen Stück zwischen Ortsausgang Wegscheid und Ortseingang Ahornau ein Tempolimit von 50 einzuführen. Rückfragen bei der Polizei hätten ergeben, dass es hier keine Unfälle gegeben habe. Es bestehe also keine besondere Gefahrenlage, sagte der Bürgermeister. „Wir werden aber Tempomessungen in Auftrag geben, um zu schauen, wie schnell gefahren wird.“ Auch die seit Längerem bestehende Idee, einen Trampelpfad neben der Straße anzulegen, den Fußgänger nutzen könnten, werde man weiterverfolgen – so die Grundbesitzer mitspielen.

Wunsch nach mehr Würdigung für Stephan Glonner

Peter Dichtl hofft, dass die Verdienste von Kurat und Pfarrer Stephan Glonner (1828-1901) um Lenggries bei der Neugestaltung des Rathaus-Vorplatzes gewürdigt werden – beispielsweise durch eine Gedenktafel. Ihm sei unter anderem die Entstehung des Gemeindekrankenhauses zu verdanken gewesen. „Wir werden das zur Diskussion stellen“, versprach Klaffenbacher.

Temporeduzierung in Winkl und Hellerschwang

Andreas Meyr wünscht sich weiterhin eine Temporeduzierung von 50 beziehungsweise 70 in den Bereichen Winkl und Hellerschwang – was weiterhin nicht umsetzbar erscheint, berichtete Klaffenbacher aus einer Besprechung mit Polizei und Fachbehörden Anfang April. Zumindest wurde aber ein durchgehendes Überholverbot von Fleck bis zum Ende von Hellerschwang erlassen.

Nochmals bei der Verkehrsbehörde vorbringen will die Gemeinde die Anregung von Werner Hüttl, der für Tempo 70 auf der B 13 von Lenggries bis Fleck plädiert.

Kann die Gemeinde etwas gegen explodierende Grundstückspreise tun?

Rita Weinhuber wollte wissen, ob die Gemeinde keine Möglichkeit habe, die explodierenden Grundstückspreise zu deckeln. Sie kenne viele, die aus Lenggries wegziehen müssen, weil sie sich hier nichts mehr leisten können. Rechtlich habe die Gemeinde aber keine Möglichkeit, bedauerte Klaffenbacher.

