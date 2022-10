Pöbelnder Motorradfahrer beleidigt Lenggrieser: Zeugen gesucht

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise auf den Motorradfahrer. © dpa

Hinweise auf einen unbekannten Rüpel auf einem Motorrad erhofft sich die Polizei. Der Mann beleidigte einen Autofahrer - und beschädigte wohl dessen Auto.

Lenggries - Am Sonntagnachmittag befuhr ein 49-jähriger Lenggrieser um 15.45 Uhr mit seinem weißen VW Multivan die Bundesstraße 307 von Vorderriß kommend in Richtung Lenggries. An der Einmündung in die Bundesstraße 13 hatte sich verkehrsbedingt eine lange Fahrzeugschlange gebildet.

Motorradfahrer pöbelt andere Verkehrsteilnehmer an

Auch der Lenggrieser musste halten. Dabei fiel ihm ein unbekannter Motorradfahrer auf, der andere wartenden Pkw-Fahrer anpöbelte. Wenig später drehte der Kradfahrer um, fuhr rechts am Pkw vorbei und parkte sein Motorrad direkt vor dem Multivan, sodass der Lenggrieser nicht weiterfahren konnte. Der Unbekannte stieg ab, beleidigte den 49-Jährigen und fuhr dann davon.

Einen Tag später entdeckt der Lenggrieser einen Schaden am Auto

Am Montag entdeckte der Lenggrieser nun auch noch einen Schaden vorne rechts an seiner Stoßstange. Es handelt sich laut Polizei um einen zehn Zentimeter langen Kratzer und Gummiabrieb. Vermutlich hatte der Unbekannte den Schaden mit seinem Motorrad verursacht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beziffert die Polizei mit rund 1500 Euro.

Personenbeschreibung des unbekannten Motorradfahrers

Das Kennzeichen des Motorrads ist nicht bekannt, aber der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, heller Hauttyp, Schnauzer, dunkle Motorradkleidung. Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Tölzer Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 erbeten.

