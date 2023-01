Vorgaben für Tölzer Altstadt: Flache PV-Anlagen, gemauerte Kamine und zurückhaltende Werbung

Gestaltungsleitfaden

Viel Arbeit steckt in dem Gestaltungsleitfaden, den die Stadt nach langer Vorarbeit für die Altstadt erlassen hat. Er soll soll Bauherren bei Um- und Neubauten „als Klarstellung“ dienen.

Bad Tölz - Der 45-seitige Gestaltungsleitfaden für die Altstadt ist in drei Bereiche aufgegliedert: „Bauen und Sanieren“, „Werben und Präsentieren“ sowie „Freiflächen und Möblierung“. Am meisten Raum nimmt der Bau-Abschnitt ein, in dem zunächst die Tölzer Haustypen (Handwerkerhaus, landwirtschaftliches Wohnhaus und Stadtvilla) vorgestellt werden. Es geht dabei zum Beispiel um Dächer, Dachaufbauten, Sonnenkollektoren, „Satellitenschüsseln“ und Kamine.

Photovoltaikanlagen gehen nicht auf der Schauseite in der Altstadt

Thema Photovoltaik: Die Gewinnung von Solarstrom ist heutzutage natürlich sinnvoll, aber im Bereich der Altstadt grundsätzlich unerwünscht. Jedenfalls zur Schauseite. An der zur Straße abgewandten Seite dürfen Kollektoren verwendet werden, allerdings nicht aufgeständert, sondern flach oder in die Dachfläche integriert.

Kamin ist nicht gleich Kamin. Sie sollten am besten gemauert verputzt und gestrichen sein. Außenkamine sollten – wie auch Parabolantennen – nicht in den Straßenraum wirken. Blechverkleidungen sind unschön.

Die Fassadengestaltung bekommt ein eigenes Kapitel

Ein eigenes Kapitel widmen Stadtbaumeister Florian Ernst und die Städteplaner des Germeringer Stadtplanungsbüros AKFU den Fassaden von Tölz. Trotz ihrer Vielseitigkeit gibt es eine einheitliche Formensprache aus Elementen wie Gesimse, Putz und Farbe sowie Wandflächen und -öffnungen. Das schließt zum Beispiel Kunstharzputze oder Fassadenverkleidungen per se aus.

Viel Wert legen die Städteplaner auf die Sockelzonen der Gebäude, die farblich dunkler abgesetzt sein sollen. Apropos Farbe: Sie ist von städtebaulich großer Bedeutung. Die Farboberflächen der historischen Bauten sollen lebendig und auf das Licht reagierend gestaltet werden, rät der Leitfaden. Ein deckender Eindruck ist zu vermeiden.

Auch bei Fenstern ist nicht alles möglich

Fenster sind die Augen des Hauses. Ihre Anzahl und Größe sowie ihre Anordnung sollen sich an dem Vorbild der historischen Fassadengestaltung orientieren. Also keine liegenden Rechtecke, wie man sie beim modernen Bauträger-Haus gerne sieht. Auch keine Übereck-Verglasungen oder Seitengläser in Dachgauben.

Fensterteilungen sollten erhalten werden, Sprossen nicht durch Attrappen ersetzt werden. Kunststofffenster und -Türen sind den Leitfaden-Machern fast logischerweise ein Dorn im Auge.

Schaufenster in der Marktstraße dürfen nicht bis zum Boden reichen

Ein Thema, das in der Marktstraße immer wieder zu Diskussionen mit den Geschäftsbetreibern geführt hat, sind die Schaufenster. Sie sind nur im Erdgeschoss zulässig und dürfen nicht bis zum Boden reichen. Das hat seinen Grund: Wie in der Marktstraße mehrfach zu beobachten ist wurden Erdgeschosszonen bei jüngeren Umbauten großflächig geöffnet. Die massiven Häuser verlieren so ihr Fundament und wirken, sagt der Ratgeber, „wie aufgestellt“. Fensterläden aus Holz sollen erhalten bleiben. Schutzeinrichtungen wie Rollläden, noch dazu außen angebracht, sind unzulässig.

+ Werbeschriften sollen zurückhaltend und möglichst einheitlich sein. © Roland Haderlein

Regeln die für alle gelten, befreien von Zwang, lauter und schriller zu sein als die anderen

Abschnitt zwei des Leitfadens widmet sich der Werbung, die in Tölz durch eine eigene Satzung geregelt ist. Der Leitfaden formuliert einen wichtigen Leitsatz: Regeln die für alle gelten, befreien von Zwang, lauter und schriller zu sein als die anderen, wie es Architektin Sandra Urbaniak von AKFU formuliert.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Unternehmensnamen sollten farblich abgestimmt auf die historischen Fassaden gemalt werden. „Keine Signalfarben“, sagt der Leitfaden. „Corporate Identity“ darf keine Rolle spielen.

Blinkende oder bewegliche Werbung wird generell verboten

Dem Erhalt der historischen Ausleger widmet sich der Ratgeber ausdrücklich. Die vorhandenen sollen erhalten bleiben und neu hinzukommende handwerklich gefertigt und aus Metall sein. Ausleger als solide Schilder oder Leuchtkästen sind nicht zulässig. Blinkende oder bewegliche Werbung wird generell verboten. Das gilt auch für mobile Werbeaufsteller oder Plakatständer.

Einige Seiten des Ratgebers beschäftigen sich auch mit den Freischankflächen im öffentlichen Raum. Sie sind für den Fremdenverkehr von großer Bedeutung, wird ausdrücklich festgehalten. Stühle und Bänke sollen aus Holz Aluminium oder Edelstahl sein. Nicht erlaubt sind Vollkunststoff-Möbel.

Abgerundet wird die neue Gestaltungsfibel durch Empfehlungen für Garten- und Freiflächen-Gestaltungen, für Fassadenbegrünung und die Anlage von Hof- und Parkflächen. Auch auf Themen wie Denkmalschutz und kommunales Förderprogramm wird eingegangen und entsprechende Adressen genannt. (cs)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.