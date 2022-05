Vorschlag für Tempo 70 zwischen Lenggries und Fleck: Gute Idee, schwer umsetzbar

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

„Aber die Klientel, um die es hier geht, hält sich weder an 70 noch an 100“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand

Es ist ein Wunsch, der immer wieder geäußert wird: Tempo 70 auf der B13 zwischen Lenggries und Fleck. In Erfüllung gehen wird der Wunsch wohl nicht.

Lenggries - Wenig Hoffnung machte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) in der Gemeinderatssitzung Werner Hüttl. Das Gremium befasste sich mit dessen Anfrage aus der Bürgerversammlung. Hüttl hatte wie berichtet einen Vorschlag von FWG-Fraktionschef Günter Haubner aufgegriffen und regte an, sich für Tempo 70 auf der B 13 zwischen Lenggries und Fleck einzusetzen.

Lärmbelastung der Anwohner an der B13 ist hoch

Die Lärmbelastung der Anwohner sei hoch. Das bestätigte Haubner. „Gerade am Wochenende haben wir viel Motorradausweichverkehr, weil der Kesselberg gesperrt ist.“ In Kochel laufe doch gerade eine Messung des Verkehrslärms, sagte Haubner. So etwas würde er sich auch für die B 13 wünschen.

Anregung für Tempo 70 wird an zuständige Stellen weitergeleitet

Wie berichtet handelt es sich in Kochel um ein Forschungsprojekt des Umweltbundesamts, das an 30 ausgewählten Stellen in Deutschland die Geräuschkulisse im Straßenverkehr misst. Hüttls Anregung wird an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Klaffenbacher: „Aber die Klientel, um die es hier geht, hält sich weder an 70 noch an 100.“

