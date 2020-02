Grüne wollen frischen Wind nach Lenggries bringen

Der Ortsverband der Grünen stellte kürzlich in Lenggries ihr Wahlprogramm vor. Dabei wollen Sie vor allem die Verkehrssituation im Ort ändern, mehr Barrierefreiheit schaffen und sich für die Jugend einsetzen.

Lenggries – Bisher waren die Grünen in Lenggries nicht im Gemeinderat vertreten. Der Ortsverband wurde erst 2019 gegründet. Für die Wahl am 15. März gibt es nun eine 13-köpfige Liste mit zwei Ersatzkandidaten – jedoch keinen Bürgermeisterkandidaten. „Wir möchten frischen Wind in die Gemeinde bringen“, stellte Lisa Busch nun bei der Programm-Vorstellung fest.

Der Ortsverband hat mehrere Themenblöcke erarbeitet, denen er sich im Gemeinderat künftig verstärkt widmen will. Ganz weit vorne: das Thema Energiewende. Werner Hüttl betonte, dass in Lenggries das Potenzial vorhanden sei, bis 2035 unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden. Das ist Ziel der Energiewende Oberland. Die Grünen fordern dafür den Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden der Gemeinde. Weiter plädieren sie für den Aufbau eines Carsharing- Netzwerkes, um den Tourismusverkehr umweltfreundlicher zu gestalten.

Grüne wollen Beschränkung auf 30 km/h in Ortsmitte. Teils sogar Schrittgeschwindigkeit

Auch für ein Mehr an Familienfreundlichkeit wollen sie sich einsetzen. Daniela Werner: „Die Nachfrage an Kita- und Kindergartenplätzen steigt enorm.“ Daher soll das Angebot „auch bezogen auf die Betreuungszeiten“ entsprechend angepasst werden.

Vorrangig soll auch der Wohnungsbau bei der Raumplanung der Gemeinde behandelt werden. Die Grünen wollen „Barrieren der Nachverdichtung“ abbauen und gemischte Wohnmodelle fördern. „Lenggries ist bunt, so soll es auch beim Wohnangebot sein“, sagte Roman Haehl.

Außerdem spielt die Jugend eine große Rolle im Programm. Es soll mehr öffentliche Aufenthaltsmöglichkeiten und Treffpunkte für junge Menschen geben.

Sanierung der Sportplätze und Halle bei Kaserne

Mit Blick auf die Kasernenentwicklung forderte Amanda Reiter, dass „die Sanierung der Sportplätze und Halle“ Priorität haben müsse. Barrierefreiheit liegt vor allem Lisa Busch am Herzen. Sie möchte sich dafür einsetzen, dass es akustische Ansagen für Sehbehinderte am Bahnhof gibt. Vom Gleis 2 aus bestehe zudem ein erhebliches Problem beim Ein- und Ausstieg in die BOB für Rollstuhlfahrer. Sie kritisierte, dass es keine behindertengerechte Gondel bei der Brauneckbergbahn gibt: „Das wäre teuer, aber machbar.“

Radwegausbau vom Sylvensteinstausee zur Wasserwacht

Zum Thema Verkehr betonte Lisa Busch, dass sie innerorts eine 30-Stundenkilometer-Regelung durchsetzen möchte. „An manchen Stellen, wie beispielsweise vor Kindergärten, sogar Schrittgeschwindigkeit“, sagt sie. Dies steigere die Schulwegsicherheit und Aufenthaltsqualität im Ort schaffe und mehr Raum für Radfahrer und Fußgänger schaffen.

Werner plädierte im Sinne eines nachhaltigen Tourismus’ für den Radwegausbau am Sylvensteinstausee bis zur Wasserwachthütte sowie eine Attraktivitätssteigerung der „Isarwelle“ mit Sauna und Rutsche.

Lesen Sie auch:

Alles wissenswertes zur Kommunalwahl 2020 in Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es hier zu lesen

Ein Überblick: Das sind alle Bürgermeisterkandidaten im Tölzer Land

Grüne wollen Lenggrieser Gemeinderat bunter machen